Por qué los gatos hacen sus necesidades fuera del arenero y cuándo prestar atención

Que un gato deje de usar el arenero no siempre es un capricho. Puede deberse al estrés, al lugar, a la higiene de la caja o a un problema de salud.

Cuando un gato comienza a hacer sus necesidades fuera del arenero, la reacción más común es pensar que se trata de un capricho. Sin embargo, los especialistas señalan que este comportamiento puede tener diferentes causas. La incomodidad, el estrés y algunos problemas de salud están entre las posibilidades.

Esta conducta se conoce como eliminación inadecuada. Según la Universidad de Cornell, puede estar relacionada con un rechazo hacia la caja sanitaria, las piedritas o incluso el lugar donde está ubicada. Por eso, antes de retar al animal, es importante intentar identificar qué está provocando el cambio.

Los gatos pueden ser muy exigentes con las condiciones de su arenero. Una bandeja demasiado pequeña, sucia o cubierta puede generar rechazo. Lo mismo puede ocurrir si está ubicada en un sitio con mucho movimiento, ruidos constantes o cerca de otros animales con los que el gato tiene conflictos.

Gatos La textura y el olor de las piedritas también pueden influir. Algunos gatos desarrollan rechazo hacia determinados productos, especialmente cuando tienen perfumes fuertes. Entre las recomendaciones habituales se encuentra utilizar una bandeja amplia y descubierta, elegir piedritas sin perfume y retirar los desechos todos los días.

El lugar elegido para colocar el arenero también es importante. Debe ser un sector tranquilo, accesible y en el que el animal pueda entrar y salir sin dificultades. Si hay más de un gato en la casa, los conflictos entre ellos también pueden influir en el uso de la caja sanitaria.