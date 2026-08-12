Mascotas: por qué los gatos suelen morder a sus dueños

Las mordidas de los gatos pueden ser un gesto de afecto o una respuesta defensiva ante el dolor o la sobreestimulación.

Mascotas: por qué muerden durante las caricias y cómo interpretar sus señales de aviso. Foto: Shutterstock

Las mascotas tienen distintas maneras de comunicar lo que les pasa y una de las que más dudas genera entre sus dueños ocurre cuando, en medio de una sesión de mimos, los gatos responden con un mordisco. Según especialistas en comportamiento felino, este gesto no es aleatorio y guarda diferentes significados según el contexto.

Instinto de caza y juego Muchas veces, estas pequeñas mordidas aparecen durante el juego. Los gatos domésticos conservan intacto su instinto de cazador, por lo que una mano o un pie en movimiento pueden ser interpretados como una presa. Para encauzar esta conducta y evitar rasguños en la piel, los expertos recomiendan utilizar juguetes como cañitas o plumas que simulen presas en movimiento.

Un gesto de afecto En otros momentos, el felino no busca hacer daño, sino expresar cariño. Conocidos como "mordiscos de amor", son muy distintos de una reacción agresiva: no causan dolor y suelen ir acompañados de ronroneos, frotes de cara o un parpadeo lento.

Los verdaderos motivos detrás de las mordidas felinas. Foto: Shutterstock Una respuesta defensiva Sin embargo, no siempre se trata de juego o afecto. Los gatos también muerden cuando se sienten acorralados, con dolor o sobreestimulados por el exceso de caricias. En estos casos, la mordida funciona como un límite y suele ir acompañada de señales claras de molestia: cuerpo tenso, orejas aplanadas hacia atrás o sacudidas bruscas de la cola.