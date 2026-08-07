Mascotas: cómo prevenir las garrapatas en casa

Ante la inminente temporada de garrapatas, los dueños de mascotas deben extremar las precauciones para evitar la proliferación de estos parásitos.

Con la llegada de los días más templados también comienza la temporada de garrapatas. Estos parásitos suelen aparecer con mayor frecuencia durante la primavera y el verano, por lo que es importante empezar a tomar algunas medidas desde ahora si hay mascotas en casa para evitar que se instalen en el hogar.

Las garrapatas suelen esconderse en pastos altos, arbustos, hojas secas y zonas con sombra, donde encuentran la humedad que necesitan para sobrevivir. Cuando un perro o un gato pasa por esos lugares, pueden adherirse fácilmente a su pelaje y luego ingresar a la casa.

Las garrapatas suelen aparecer con la llegada de los días más cálidos. Foto: Shutterstock Cómo prevenir las garrapatas de forma casera Además de collares antipulgas, pipetas y otros productos veterinarios necesarios en las mascotas, gran parte de la prevención pasa por mantener limpios algunos espacios: