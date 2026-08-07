Mascotas: cómo prevenir las garrapatas en casa
Ante la inminente temporada de garrapatas, los dueños de mascotas deben extremar las precauciones para evitar la proliferación de estos parásitos.
Con la llegada de los días más templados también comienza la temporada de garrapatas. Estos parásitos suelen aparecer con mayor frecuencia durante la primavera y el verano, por lo que es importante empezar a tomar algunas medidas desde ahora si hay mascotas en casa para evitar que se instalen en el hogar.
Las garrapatas suelen esconderse en pastos altos, arbustos, hojas secas y zonas con sombra, donde encuentran la humedad que necesitan para sobrevivir. Cuando un perro o un gato pasa por esos lugares, pueden adherirse fácilmente a su pelaje y luego ingresar a la casa.
Cómo prevenir las garrapatas de forma casera
Además de collares antipulgas, pipetas y otros productos veterinarios necesarios en las mascotas, gran parte de la prevención pasa por mantener limpios algunos espacios:
- Lavar las mantas, frazadas y camas de la mascota al menos una vez por semana con agua caliente y jabón.
- Aspirar con frecuencia alfombras, sillones y rincones donde el animal suele acostarse.
- Mantener el pasto corto y retirar hojas secas o ramas acumuladas en el jardín.
- Ventilar los ambientes y dejar que entre el sol siempre que sea posible.
- Revisar el pelaje de la mascota después de los paseos, especialmente en las patas, el cuello, las orejas y la zona de la cola.
Un jardín limpio también ayuda
Si la mascota pasa mucho tiempo al aire libre, conviene mantener el jardín ordenado. Cortar el césped con regularidad, podar arbustos y evitar la acumulación de humedad reduce los lugares donde las garrapatas suelen esconderse.