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Mascotas: cómo prevenir las garrapatas en casa

Ante la inminente temporada de garrapatas, los dueños de mascotas deben extremar las precauciones para evitar la proliferación de estos parásitos.

Alejandro Llorente

Mascotas: mantener limpios sus espacios ayuda a prevenir las garrapatas. Foto: Shutterstock

Mascotas: mantener limpios sus espacios ayuda a prevenir las garrapatas. Foto: Shutterstock

Con la llegada de los días más templados también comienza la temporada de garrapatas. Estos parásitos suelen aparecer con mayor frecuencia durante la primavera y el verano, por lo que es importante empezar a tomar algunas medidas desde ahora si hay mascotas en casa para evitar que se instalen en el hogar.

Las garrapatas suelen esconderse en pastos altos, arbustos, hojas secas y zonas con sombra, donde encuentran la humedad que necesitan para sobrevivir. Cuando un perro o un gato pasa por esos lugares, pueden adherirse fácilmente a su pelaje y luego ingresar a la casa.

Las garrapatas suelen aparecer con la llegada de los d&iacute;as m&aacute;s c&aacute;lidos. Foto: Shutterstock

Las garrapatas suelen aparecer con la llegada de los días más cálidos. Foto: Shutterstock

Cómo prevenir las garrapatas de forma casera

Además de collares antipulgas, pipetas y otros productos veterinarios necesarios en las mascotas, gran parte de la prevención pasa por mantener limpios algunos espacios:

  • Lavar las mantas, frazadas y camas de la mascota al menos una vez por semana con agua caliente y jabón.
  • Aspirar con frecuencia alfombras, sillones y rincones donde el animal suele acostarse.
  • Mantener el pasto corto y retirar hojas secas o ramas acumuladas en el jardín.
  • Ventilar los ambientes y dejar que entre el sol siempre que sea posible.
  • Revisar el pelaje de la mascota después de los paseos, especialmente en las patas, el cuello, las orejas y la zona de la cola.

Un jardín limpio también ayuda

Si la mascota pasa mucho tiempo al aire libre, conviene mantener el jardín ordenado. Cortar el césped con regularidad, podar arbustos y evitar la acumulación de humedad reduce los lugares donde las garrapatas suelen esconderse.

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