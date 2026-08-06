Mascotas: los 3 juguetes que no pueden faltar en casa si tenés un gato
Mantener entretenidas a las mascotas y estimular su instinto de caza es fundamental para el bienestar de los gatos.
Los gatos necesitan jugar todos los días, sobre todo cuando viven exclusivamente dentro de casa. El juego no solo mantiene entretenidas a estas mascotas, sino que también ayuda a estimular su instinto de caza, prevenir el aburrimiento y favorecer su bienestar físico y mental.
Los 3 juguetes que todo gato debería tener
Cañas con plumas o cintas
Uno de los juguetes que los gatos más disfrutan gracias a estimular su instinto de caza. Permite que el gato salte, corra y persiga el objeto, además de fortalecer el vínculo con su dueño al tratarse de un juego interactivo.
Pelotas pequeñas
Las pelotas livianas, especialmente las que hacen ruido o tienen texturas diferentes, despiertan la curiosidad del gato y lo incentivan a perseguirlas por toda la casa. Son ideales para que haga ejercicio incluso cuando juega solo.
Rascador con juguetes incorporados
Además de ayudar a mantener las uñas en buen estado, un rascador con pelotas, plumas o pequeños colgantes ofrece una doble función. El gato puede trepar, rascar y jugar al mismo tiempo, reduciendo el estrés y evitando que dañe muebles o cortinas.
Por qué es importante que los gatos jueguen
El juego es una parte esencial de la rutina de los gatos. Les permite liberar energía, estimular sus habilidades naturales y reducir el estrés. Los especialistas recomiendan dedicar al menos entre 15 y 20 minutos diarios al juego interactivo para favorecer su salud física y emocional.