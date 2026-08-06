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Mascotas: los 3 juguetes que no pueden faltar en casa si tenés un gato

Mantener entretenidas a las mascotas y estimular su instinto de caza es fundamental para el bienestar de los gatos.

Alejandro Llorente

Tus mascotas agradecerán estos juguetes en casa.&nbsp;

Tus mascotas agradecerán estos juguetes en casa. 

SHUTTERSTOCK

Los gatos necesitan jugar todos los días, sobre todo cuando viven exclusivamente dentro de casa. El juego no solo mantiene entretenidas a estas mascotas, sino que también ayuda a estimular su instinto de caza, prevenir el aburrimiento y favorecer su bienestar físico y mental.

Los 3 juguetes que todo gato debería tener

Cañas con plumas o cintas

Uno de los juguetes que los gatos más disfrutan gracias a estimular su instinto de caza. Permite que el gato salte, corra y persiga el objeto, además de fortalecer el vínculo con su dueño al tratarse de un juego interactivo.

Las ca&ntilde;as son uno de los mejores juguetes para gatos. Foto: Shutterstock

Las cañas son uno de los mejores juguetes para gatos. Foto: Shutterstock

Pelotas pequeñas

Las pelotas livianas, especialmente las que hacen ruido o tienen texturas diferentes, despiertan la curiosidad del gato y lo incentivan a perseguirlas por toda la casa. Son ideales para que haga ejercicio incluso cuando juega solo.

Rascador con juguetes incorporados

Además de ayudar a mantener las uñas en buen estado, un rascador con pelotas, plumas o pequeños colgantes ofrece una doble función. El gato puede trepar, rascar y jugar al mismo tiempo, reduciendo el estrés y evitando que dañe muebles o cortinas.

Por qué es importante que los gatos jueguen

El juego es una parte esencial de la rutina de los gatos. Les permite liberar energía, estimular sus habilidades naturales y reducir el estrés. Los especialistas recomiendan dedicar al menos entre 15 y 20 minutos diarios al juego interactivo para favorecer su salud física y emocional.

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