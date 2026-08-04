Son saludables: estas son las verduras que puede comer tu perro
Más allá del alimento balanceado, la zanahoria, la calabaza, el brócoli y la espinaca son verduras beneficiosas para perros, ideales para ofrecer cocidas.
Las mascotas suelen tener su propio alimento balanceado, y si bien este cubre sus necesidades nutricionales, también es posible incorporar algunas verduras de forma ocasional para variar su alimentación. Incluso, muchas personas las utilizan para humedecer el alimento seco y hacerlo más apetecible.
Verduras beneficiosas para los perros
Entre las verduras que los perros pueden comer sin problemas se encuentra la zanahoria. Además de ser rica en betacarotenos, que ayudan a fortalecer su sistema inmunológico, cuando se ofrece cruda contribuye a reducir la acumulación de sarro en los dientes gracias a su textura.
Otra buena opción es la calabaza, el brócoli y la coliflor. Estas verduras aportan fibra y antioxidantes que favorecen el tránsito intestinal y la digestión. Lo ideal es ofrecerlas cocidas al vapor y en pequeñas cantidades.
También se destaca la espinaca, rica en vitaminas A, C y E. En este caso, siempre se recomienda servirla cocida y en porciones moderadas. Lo mismo ocurre con el boniato, que puede ser un buen complemento siempre que esté cocido y sin condimentos.
Qué tener en cuenta al momento de ofrecerles verduras
Si bien estas verduras pueden aportar nutrientes y complementar la alimentación de los perros, es importante recordar que no reemplazan el alimento balanceado, sino que deben ofrecerse como un extra.
Además, nunca deben llevar sal, aceites, manteca, ajo, cebolla ni otros condimentos, ya que algunos ingredientes pueden resultar tóxicos para los perros. Ante cualquier cambio en la dieta o si la mascota tiene una enfermedad previa, siempre es recomendable consultar con un veterinario antes de incorporar nuevos alimentos.