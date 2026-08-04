Son saludables: estas son las verduras que puede comer tu perro

Más allá del alimento balanceado, la zanahoria, la calabaza, el brócoli y la espinaca son verduras beneficiosas para perros, ideales para ofrecer cocidas.

No todas las verduras son aptas para los perros, pero algunas aportan vitaminas y fibra. Foto: Freepik

Las mascotas suelen tener su propio alimento balanceado, y si bien este cubre sus necesidades nutricionales, también es posible incorporar algunas verduras de forma ocasional para variar su alimentación. Incluso, muchas personas las utilizan para humedecer el alimento seco y hacerlo más apetecible.

Verduras beneficiosas para los perros Entre las verduras que los perros pueden comer sin problemas se encuentra la zanahoria. Además de ser rica en betacarotenos, que ayudan a fortalecer su sistema inmunológico, cuando se ofrece cruda contribuye a reducir la acumulación de sarro en los dientes gracias a su textura.

La zanahoria puede ofrecerse cruda o cocida, siempre en porciones adecuadas. Foto: Archivo Otra buena opción es la calabaza, el brócoli y la coliflor. Estas verduras aportan fibra y antioxidantes que favorecen el tránsito intestinal y la digestión. Lo ideal es ofrecerlas cocidas al vapor y en pequeñas cantidades.

También se destaca la espinaca, rica en vitaminas A, C y E. En este caso, siempre se recomienda servirla cocida y en porciones moderadas. Lo mismo ocurre con el boniato, que puede ser un buen complemento siempre que esté cocido y sin condimentos.

La espinaca aporta vitaminas A, C y E, aunque debe ofrecerse cocida y en pequeñas cantidades. Foto: Archivo Qué tener en cuenta al momento de ofrecerles verduras Si bien estas verduras pueden aportar nutrientes y complementar la alimentación de los perros, es importante recordar que no reemplazan el alimento balanceado, sino que deben ofrecerse como un extra.