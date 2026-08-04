El alimento barato que reduce las arrugas y rejuvenece la piel según la ciencia
El secreto natural repleto de colágeno que alivia los dolores de rodilla, reduce las arrugas y rejuvenece la piel.
La pata de pollo es el mejor alimento contra la vejez. Diversas investigaciones científicas señalan que este alimento económico contiene una de las fuentes más puras de colágeno natural para la piel.
El alimento que protege tu piel y tus articulaciones
El contenido proteico de las patas de pollo ayuda a mantener la piel tersa y firme desde adentro. Su ingesta constante reduce las líneas de expresión y mejora la hidratación profunda del rostro.
El colágeno de la pata de pollo ayuda a restaurar el desgaste natural del cartílago en el cuerpo. Esta propiedad alivia molestias comunes en las articulaciones de las rodillas, los codos y la espalda.
Sus nutrientes reducen la inflamación del intestino y mejoran la digestión. Esto permite absorber mejor las vitaminas que el cuerpo necesita a diario.
Prepara caldos concentrados. Consumirlo tibio un par de veces por semana nutre tus tejidos. Debes lavarlo bien y hervirlo a fuego lento con vegetales para potenciar sus efectos. Esto fortalece la musculatura y los huesos.