Los 7 cursos que conviene estudiar para no quedar afuera en la era de la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial está modificando las tareas cotidianas y obligando a millones de trabajadores a actualizar sus conocimientos. Sin embargo, esto no significa que todas las personas deban comenzar una carrera universitaria vinculada con la programación: algunos cursos cortos pueden ser suficientes para incorporar las habilidades que empiezan a pedir las empresas.

Un informe publicado en julio de 2026 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la inteligencia artificial puede mejorar la productividad, crear nuevas oportunidades laborales y complementar numerosas tareas realizadas por las personas. Para aprovechar esos cambios, los trabajadores deberán combinar conocimientos digitales con pensamiento crítico, creatividad y capacidad para colaborar.

La necesidad de capacitarse también aparece en el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial. El trabajo, elaborado a partir de consultas a más de mil empleadores, estima que cerca del 40% de las habilidades utilizadas actualmente podría cambiar hacia 2030. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad figuran entre los conocimientos con mayor crecimiento, aunque las capacidades humanas continuarán siendo fundamentales .

El primer paso no consiste necesariamente en aprender a programar, sino en entender cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial. Un curso introductorio puede enseñar a utilizarlas correctamente, reconocer sus limitaciones, detectar respuestas falsas y proteger la información personal o laboral.

La OCDE advierte que existe una creciente necesidad de alfabetización general en inteligencia artificial. Esto implica saber cuándo utilizar estas tecnologías, cómo interpretar sus resultados y qué precauciones tomar antes de confiar en una respuesta automática.

Esta capacitación puede ser útil para docentes, administrativos, periodistas, comerciantes, profesionales independientes y trabajadores de prácticamente cualquier sector.

Los estudios advierten que los cursos tecnológicos deberán complementarse con pensamiento crítico, comunicación y capacidad para verificar información. MDZ

2. Prompt engineering y herramientas multimodales

El prompt engineering enseña a dar instrucciones claras y detalladas a los modelos de inteligencia artificial. También permite aprender a corregir pedidos, aportar contexto y obtener mejores resultados al trabajar con textos, imágenes, audios, videos o documentos.

El Job Skills Report 2026 de Coursera ubicó los prompts multimodales y el prompt engineering entre las habilidades de datos que más crecieron. El informe se elaboró a partir del comportamiento de seis millones de estudiantes pertenecientes a empresas, universidades y organismos públicos.

No se trata solamente de escribir una pregunta en un chatbot. Los cursos más completos también enseñan a revisar las respuestas, adaptar las instrucciones y crear procesos que puedan repetirse.

3. Análisis de datos con Excel, SQL o Power BI

Las empresas producen cada vez más información, pero necesitan personas capaces de ordenarla, interpretarla y convertirla en decisiones. Por este motivo, los cursos de Excel avanzado, SQL, visualización de datos o Power BI siguen teniendo una utilidad concreta.

Coursera incluyó las fórmulas de Excel entre las habilidades de datos de mayor crecimiento, mientras que el Foro Económico Mundial colocó a la inteligencia artificial y el big data en el primer puesto entre los conocimientos tecnológicos cuya demanda avanzará con mayor velocidad.

Este tipo de formación puede abrir oportunidades en administración, ventas, logística, recursos humanos, marketing, finanzas y gestión de proyectos.

4. Ciberseguridad y protección de datos

El aumento del trabajo digital también multiplica las estafas, los ataques informáticos y el robo de información. Por eso, un curso básico de ciberseguridad puede resultar valioso incluso para quienes no planean trabajar como especialistas tecnológicos.

Las capacitaciones pueden incluir detección de correos fraudulentos, creación de contraseñas seguras, protección de archivos, prevención del phishing y manejo responsable de información confidencial.

El Foro Económico Mundial ubicó a las redes y la ciberseguridad entre las habilidades con mayor crecimiento esperado hacia 2030. Este conocimiento será necesario no solo en grandes compañías, sino también en pequeños comercios, instituciones educativas, oficinas y emprendimientos.

5. Pensamiento crítico y verificación de información

Cuanto más contenido produzca la inteligencia artificial, mayor será la necesidad de personas capaces de comprobarlo. Los cursos de pensamiento crítico, verificación digital y búsqueda de fuentes permiten detectar datos incorrectos, imágenes manipuladas y conclusiones engañosas.

El informe 2026 de Coursera registró un crecimiento interanual promedio del 120% en las inscripciones vinculadas con pensamiento crítico dentro de las áreas profesionales analizadas.

Microsoft también encontró que el control de calidad de los resultados generados por inteligencia artificial y el pensamiento crítico son las habilidades humanas que los trabajadores consideran más importantes. Según su estudio global, el 86% de los usuarios toma las respuestas de la IA como un punto de partida y mantiene la responsabilidad sobre la decisión final.

6. Comunicación, liderazgo y negociación

Las máquinas pueden redactar mensajes o resumir reuniones, pero todavía se necesita criterio humano para coordinar equipos, resolver conflictos, explicar ideas y negociar acuerdos.

Los cursos de comunicación efectiva, oratoria, liderazgo y atención al cliente pueden complementar una formación tecnológica. El Foro Económico Mundial anticipa que el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad y el liderazgo continuarán siendo capacidades centrales dentro del mercado laboral.

Esta combinación será especialmente importante para quienes deban supervisar procesos automatizados o explicar sus resultados a compañeros, clientes y responsables de una organización.

7. Automatización y gestión de agentes de inteligencia artificial

Una de las formaciones más novedosas consiste en aprender a crear flujos de trabajo en los que una herramienta automática realiza parte de una tarea y una persona controla el resultado.

Estos cursos pueden enseñar a automatizar informes, clasificar documentos, organizar consultas, preparar borradores o conectar diferentes aplicaciones. El objetivo no es delegar todas las decisiones, sino establecer instrucciones, revisar el trabajo y corregir errores.

El Work Trend Index 2026 de Microsoft sostiene que, a medida que los agentes ejecutan más tareas, las personas pasan a concentrarse en fijar objetivos, evaluar la calidad y hacerse responsables de los resultados. La empresa también detectó que buena parte del uso de estas herramientas se destina al análisis, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

La combinación que puede marcar la diferencia

No existe un único curso capaz de asegurar un empleo ni una capacitación que permanezca vigente para siempre. La mejor estrategia puede ser combinar un conocimiento tecnológico con una capacidad humana.

Una persona podría estudiar inteligencia artificial junto con comunicación, análisis de datos con pensamiento crítico o ciberseguridad con gestión de proyectos. La OCDE destaca que los trabajadores necesitarán una mezcla de habilidades fundamentales, digitales y complementarias para desenvolverse en entornos cada vez más atravesados por la tecnología.

Los informes coinciden en que el desafío no será competir directamente contra la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla sin abandonar el criterio propio. Por eso, los cursos más valiosos serán aquellos que enseñen a trabajar con estas herramientas, comprobar sus resultados y aplicar los conocimientos a problemas reales.