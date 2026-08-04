¿Bicarbonato en tus plantas? mira lo que ocurre al instante

Protege tus plantas de plagas y hongos con bicarbonato. El uso en el jardín que los expertos recomiendan probar.

El bicarbonato de sodio es un plus para tus plantas. Funciona como un recurso natural efectivo para cuidar el jardín sin gastar dinero en químicos.

Un truco que pocos conocen. Los beneficios del bicarbonato para el cuidado del jardín Esta mezcla casera ayuda a prevenir los hongos en las hojas y combate con éxito la cenicilla. Su aplicación regular crea un entorno alcalino que frena la propagación de esporas dañinas.

El preparado también disuade a los insectos molestos que atacan el follaje tierno de tus macetas. Su presencia aleja a las plagas comunes sin alterar el equilibrio de la tierra.

Una ayuda para las plantas. Fuente: IA Gemini. Cómo preparar la mezcla Para preparar el remedio echa una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua con jabón neutro. Agita bien el recipiente hasta disolver todos los elementos de forma pareja en el líquido.

Diluido en agua también sirve para limpiar el polvo acumulado sobre la superficie de las hojas. Mantener el follaje despejado optimiza la entrada de luz y favorece la fotosíntesis diaria.