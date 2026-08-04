¿Bicarbonato en tus plantas? mira lo que ocurre al instante
Protege tus plantas de plagas y hongos con bicarbonato. El uso en el jardín que los expertos recomiendan probar.
El bicarbonato de sodio es un plus para tus plantas. Funciona como un recurso natural efectivo para cuidar el jardín sin gastar dinero en químicos.
Los beneficios del bicarbonato para el cuidado del jardín
Esta mezcla casera ayuda a prevenir los hongos en las hojas y combate con éxito la cenicilla. Su aplicación regular crea un entorno alcalino que frena la propagación de esporas dañinas.
El preparado también disuade a los insectos molestos que atacan el follaje tierno de tus macetas. Su presencia aleja a las plagas comunes sin alterar el equilibrio de la tierra.
Cómo preparar la mezcla
Para preparar el remedio echa una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua con jabón neutro. Agita bien el recipiente hasta disolver todos los elementos de forma pareja en el líquido.
Diluido en agua también sirve para limpiar el polvo acumulado sobre la superficie de las hojas. Mantener el follaje despejado optimiza la entrada de luz y favorece la fotosíntesis diaria.
Aplica el producto solo en las tardes para evitar que el sol directo queme la superficie vegetal. Usa la preparación de forma moderada para no alterar el nivel de acidez de la tierra. El exceso de sales puede perjudicar las raíces sensibles si se aplica con demasiada frecuencia.