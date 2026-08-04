Para qué sirve y por qué recomiendan colocar bicarbonato de sodio en las plantas de interior

Los aficionados a la botánica buscan alternativas eficientes para dinamizar el crecimiento y el aspecto de sus plantas de interior. En este contexto, el bicarbonato de sodio se consolida como una herramienta clave para la jardinería del hogar.

Su eficacia radica principalmente en sus propiedades antifúngicas, las cuales actúan como un escudo biológico contra diversas plagas y enfermedades fúngicas. Esta cualidad resulta especialmente valiosa en entornos cerrados o con alta humedad, donde el desarrollo de patógenos en plantas de interior es más frecuente.

Los especialistas en agronomía y jardinería destacan diversos efectos positivos tras la aplicación moderada de este compuesto. Por un lado, permite evitar la proliferación de patógenos como el mildiu o el oídio, responsables de las manchas polvorientas sobre tallos y hojas.

Bicarbonato de sodio, una solución para las plantas.

Además, ayuda a controlar las plagas y neutraliza bacterias y malos olores en la tierra de las macetas con drenaje deficiente o riego elevado. También fomenta la vitalidad y el verdor del follaje cuando se utiliza en las dosis recomendadas.

Para evitar daños en las plantas , los métodos de administración habituales son los siguientes: disolver una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua e incorporar una gota de detergente neutro. Se aconseja rociar el follaje afectado una vez por semana, priorizando horarios de baja radiación solar.

Otra opción es espolvorear dosis mínimas directamente sobre el sustrato rodeando la base del tallo para prevenir infecciones fúngicas radiculares.

Por último, utilizar la mezcla para higienizar macetas en desuso antes de realizar un nuevo trasplante, eliminando posibles esporas residuales.

A pesar de ser un producto de origen natural, su uso excesivo puede alterar la acidez del suelo o generar quemaduras en los tejidos vegetales.