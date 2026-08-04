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Detergente, bicarbonato y azúcar: la razón por la que gana terreno esta fórmula casera

La búsqueda de alternativas ecológicas impulsa una fórmula casera a base de detergente, bicarbonato de sodio y azúcar que promete reemplazar eficientemente a los desinfectantes industriales.

Agus Ruiz

Un trío infalible.&nbsp;

Un trío infalible. 

La búsqueda de alternativas ecológicas e inocuas para la limpieza llegó para quedarse. La combinación de detergente, bicarbonato de sodio y azúcar se ha consolidado como un potente limpiador multiuso que promete reemplazar a los desinfectantes industriales.

Bicarbonato de sodio, azúcar y detergente: un trío infalible

La eficacia de este preparado reside en las propiedades complementarias de sus ingredientes. El detergente aporta tensioactivos que disuelven las capas de grasa y ablandan la mugre adherida, facilitando que el agua arrastre los gérmenes.

La mezcla con bicarbonato de sodio sirve para limpiar ollas. Foto: Shutterstock

La mezcla con bicarbonato de sodio sirve para limpiar ollas. Foto: Shutterstock

Mientras que el bicarbonato de sodio funciona como desengrasante natural y desodorante, eliminando de raíz los aromas penetrantes típicos de la cocina.

En tanto, el azúcar actúa como un micro exfoliante suave que ayuda a despejar la suciedad sin rayar los materiales.

Por su versatilidad, esta mezcla es ideal para desengrasar sartenes, ollas, azulejos, mesadas y bajo mesadas, además de resultar muy útil para desinfectar sanitarios y griferías en el baño.

Para elaborar esta mezcla se necesitan:

  • 2 cucharadas de detergente líquido
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharada de azúcar

En primer lugar, integrar los tres ingredientes en un recipiente limpio hasta lograr una pasta maleable. Si la consistencia está demasiado fluida, sumar una pizca de bicarbonato; si queda muy dura, añadir unas gotas de agua.

Luego colocar una porción sobre la zona a tratar y frotar suavemente utilizando una esponja o paño. Tras dejar actuar la pasta unos tres minutos, retirar el excedente con un trapo húmedo o abundante agua.

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