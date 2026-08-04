Cuál es la mejor forma de mantener alejadas a las cucarachas, según expertos

Las plantas aromáticas pueden ayudar a mantener alejadas a las cucarachas. Los especialistas aclaran que son un complemento de la limpieza y la prevención.

Las cucarachas suelen aparecer en lugares donde encuentran agua, restos de comida y refugio. Por eso, los especialistas en control de plagas señalan que la mejor estrategia para evitar su presencia no pasa únicamente por usar insecticidas, sino por combinar medidas de prevención con algunos repelentes naturales.

Entre esos recursos se destacan varias plantas aromáticas. Sus aceites esenciales liberan olores intensos que pueden resultar desagradables para estos insectos y hacer que determinadas zonas sean menos atractivas. Sin embargo, los expertos aclaran que no eliminan una infestación ni reemplazan un tratamiento profesional cuando el problema ya está instalado.

Plantas que ayudan a ahuyentar cucarachas La menta es una de las especies más recomendadas. Su aroma, producido por el mentol, puede dificultar que las cucarachas se orienten. También aparece la lavanda, cuyos compuestos aromáticos son estudiados por su posible efecto repelente sobre distintos insectos.

La menta ayuda a mantener alejadas a las cucarachas. Shutterstock El laurel también forma parte de la lista. Muchas personas colocan sus hojas en alacenas y despensas como medida preventiva. A él se suma el romero, que suele ubicarse cerca de puertas y ventanas, y la hierba gatera o catnip, una planta que contiene nepetalactona, un compuesto investigado por sus propiedades repelentes frente a diferentes insectos.

Para que estas plantas sean realmente útiles, deben formar parte de una estrategia más amplia. Los especialistas recomiendan mantener la cocina limpia, guardar los alimentos en recipientes herméticos, reparar pérdidas de agua, reducir la humedad y sellar grietas o rendijas por donde puedan ingresar las cucarachas.