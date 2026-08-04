El próximo feriado de agosto ya tiene fecha: cuándo será el descanso de tres días
Agosto tendrá un nuevo fin de semana largo en Argentina. Conocé cuándo será el próximo feriado nacional y por qué se conmemora esa fecha.
Agosto ofrece una nueva oportunidad para hacer una pausa en la rutina. El próximo feriado nacional permitirá disfrutar de un fin de semana largo en todo el país, una fecha que muchos ya tienen en cuenta para organizar una escapada o descansar en casa.
El próximo feriado será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer en lunes, se forma un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 15 y el domingo 16 de agosto.
La fecha recuerda el fallecimiento de José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia argentina y protagonista de las campañas independentistas en Argentina, Chile y Perú. Al tratarse de un feriado nacional, la jornada alcanza a gran parte de los trabajadores y también suele modificar el funcionamiento de algunos servicios públicos, organismos estatales y actividades comerciales.
Los fines de semana largos suelen generar un aumento en el movimiento turístico, ya que muchas personas aprovechan para realizar viajes cortos dentro del país. También representan una oportunidad para quienes prefieren descansar o compartir tiempo con familiares y amigos.
Tomá nota: estos son los feriados que quedan en este 2026 en Argentina
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.