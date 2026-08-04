El próximo feriado de agosto ya tiene fecha: cuándo será el descanso de tres días

Agosto tendrá un nuevo fin de semana largo en Argentina. Conocé cuándo será el próximo feriado nacional y por qué se conmemora esa fecha.

Agosto ofrece una nueva oportunidad para hacer una pausa en la rutina. El próximo feriado nacional permitirá disfrutar de un fin de semana largo en todo el país, una fecha que muchos ya tienen en cuenta para organizar una escapada o descansar en casa.

El próximo feriado será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer en lunes, se forma un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 15 y el domingo 16 de agosto.

La fecha recuerda el fallecimiento de José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia argentina y protagonista de las campañas independentistas en Argentina, Chile y Perú. Al tratarse de un feriado nacional, la jornada alcanza a gran parte de los trabajadores y también suele modificar el funcionamiento de algunos servicios públicos, organismos estatales y actividades comerciales.

Feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo istockphoto Los fines de semana largos suelen generar un aumento en el movimiento turístico, ya que muchas personas aprovechan para realizar viajes cortos dentro del país. También representan una oportunidad para quienes prefieren descansar o compartir tiempo con familiares y amigos.