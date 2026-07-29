Cuándo se festejará el Día del Niño y por qué se unirá con un fin de semana largo

Una nueva fecha clave se asoma y es la celebración del Día del Niño en la Argentina. La casualidad lo unirá con un fin de semana largo.

La celebración del Día del Niño en 2026 ya tiene fecha confirmada. Este año se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, correspondiente al tercer domingo del mes, una jornada que además estará seguida por el feriado nacional del 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La coincidencia de ambas fechas permitirá a muchas familias disfrutar de un fin de semana largo, ideal para realizar actividades recreativas, reuniones familiares o pequeñas escapadas.

La fecha fue establecida tras la modificación implementada en 2025, cuando la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsó el traslado de la celebración del segundo al tercer domingo de agosto, medida que fue oficializada mediante el Decreto 562/2025.

Una celebración con más de seis décadas de historia El Día del Niño comenzó a celebrarse en Argentina en 1960, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendara a sus países miembros destinar una jornada para promover los derechos de niñas y niños. Desde entonces, la fecha se consolidó como una ocasión especial para fomentar el encuentro familiar y reconocer la importancia de la infancia.

Con el paso de los años, la celebración también se convirtió en una de las fechas comerciales más relevantes para el sector juguetero y otros rubros vinculados al consumo infantil.