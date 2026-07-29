Alerta por amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos: qué se sabe en medio del fuerte operativo

La sede diplomática estuvo rodeada por efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la amenaza de bomba.

El Palacio Bosch donde funciona la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Una amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos en el barrio de Palermo este miércoles por la tarde derivó en un megaoperativo a cargo de la Policía Federal, la cual obligó al despliegue de algunos camiones de la fuerza.

El edificio ubicado al lado del predio de la Rural estuvo rodeado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Federal.

MDZ El personal de la embajada tuvo que realizar el proceso de evacuación, por lo que actualmente el tránsito se cortó sobre la calle Colombia al 4300 en el cruce con la Avenida Sarmiento debido al operativo de seguridad.

Qué pasó en la Embajada de Estados Unidos La amenaza fue recibida a través de un llamado telefónico que alertó sobre la supuesta presencia de un explosivo en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a TN, el personal de la sede diplomática recibió una comunicación anónima en la que una persona advirtió: "Hay una bomba en la parte de afuera de la embajada".