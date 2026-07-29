Vacunación antigripal: hay más vacunados que en 2025 y los adultos mayores se "cuidaron más"

La estrategia de vacunación antigripal 2026 alcanzó las 6.019.498 dosis aplicadas en todo el país a las 19 semanas de que se inició la misma y esto representa un aumento de 336.188 dosis respecto a la misma semana de vacunación del año pasado. Los datos del Ministerio de Salud.

Estos resultados preliminares reflejan el impacto de una estrategia que este año comenzó tres semanas antes con el objetivo de que la población pudiera inmunizarse antes del período de mayor circulación del virus influenza.

El inicio anticipado de la estrategia, la distribución sostenida de vacunas y el envío de refuerzos a las jurisdicciones permitieron fortalecer la protección de la población antes del período de mayor circulación viral.

El mayor incremento se registró entre las personas de 65 años o más, con 2.456.828 dosis aplicadas. Esto representa un aumento del 10,1% respecto de las vacunas aplicadas hasta la misma semana de vacunación del año pasado.

En tanto, en el grupo de adultos integrado por embarazadas, personas con factores de riesgo y personal de salud, se aplicaron 3.062.248 dosis, un 3,3% más que en 2025 y la vacunación en niños de 6 a 24 meses también mostró una evolución positiva, con 487.814 dosis aplicadas, un 3,1% más que el año pasado.

Datos sobre la vacunación en Argentina

Desde el inicio de la estrategia, el Ministerio de Salud de la Nación distribuyó más de 6,9 millones de dosis, entre ellas 4.168.458 dosis para personas adultas, 1.599.460 dosis adyuvantadas destinadas a mayores de 65 años.

Además, conforme avanzó la campaña y de acuerdo con los requerimientos de las jurisdicciones, envió 546.000 dosis adicionales para reforzar el abastecimiento donde fue necesario.

La estrategia de vacunación antigripal continúa en todo el país y las personas que integran los grupos priorizados todavía están a tiempo de vacunarse.

Deben recibir la vacuna los niños de entre 6 y 24 meses, incluidos aquellos que cumplan los 6 meses durante el transcurso de la campaña, las personas de 65 años o más, las embarazadas y puérperas, el personal de salud y las personas de cualquier edad con factores de riesgo.

La vacuna es segura y sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir las formas graves de influenza, reducir las internaciones y proteger a quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.