El ITU UNCuyo ofrece un nuevo curso gratuito: a quiénes está destinado

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) ofrece una nueva capacitación que busca desarrollar competencias para operar fresadoras, interpretar planos y fabricar piezas complejas con el respaldo de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ). La formación comienza el 10 de agosto y tiene cupos limitados.

"Mecanizado de piezas con fresadora convencional" es el nombre de la formación del Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) que busca desarrollar las competencias necesarias para operar una fresadora convencional, interpretando planos técnicos y aplicando técnicas de mecanizado, medición y sujeción que permitan fabricar piezas con precisión, seguridad y calidad industrial.

Es una propuesta pensada para personas con conocimientos básicos de mecanizado , preferentemente con experiencia previa en torno paralelo convencional, interesadas en ampliar sus competencias en procesos de fresado y mecanizado de piezas metálicas.

Las actividades inician el 10 de agosto y terminan el 30 de setiembre. El cursado es presencial de lunes y miércoles de 14 a 17 en los Talleres de la Sub Sede ITU Campus TIC (Carlos W. Lencinas 842 Ciudad de Mendoza).

Para consultas, comunicarse con la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU (Lunes a viernes de 8.30 a 14.30). También se puede escribir al WhatsApp +54 0261 152479877 o al correo: [email protected] ).

¿Qué es una fresadora convencional?

Una fresadora convencional es una máquina que usa una herramienta giratoria, llamada fresa, para quitar material de una pieza. A diferencia de las fresadoras CNC, este tipo de máquina se maneja de forma manual. Es decir, el operador controla con sus propias manos el movimiento de la mesa y la herramienta, lo que permite tener un control más directo durante el trabajo.

Este tipo de fresadora es muy útil en diferentes áreas, tanto en la industria como en la educación. Gracias a su precisión y facilidad de uso, se puede utilizar en trabajos muy variados, desde pequeñas reparaciones hasta la fabricación de piezas complejas.

La fresadora convencional se puede usar en muchas tareas. Entre sus usos más frecuentes se destaca la fabricación de piezas de metal con precisión; creación de moldes, ranuras y superficies planas; reparación de partes mecánicas en talleres; prácticas de aprendizaje en escuelas y universidades; producción de prototipos o piezas únicas.