El peronismo presenta dos textos en medio del debate por la Ley del Libro

Dos dirigentes del peronismo mendocino buscan sacudir la modorra tanto dentro como fuera del partido con propuestas diferentes, mientras los días caminan en un debate pretencioso sobre uno de los puntos de la Ley del Libro en Argentina, a tono con la gestión cultural de la administración Milei.

La política cultural hasta ahora de Milei en la presidencia puede caber en ochocientas páginas o en una sola: es lo mismo debido a que no existe. La política cultural hasta ahora de Milei en la presidencia puede caber en ochocientas páginas o en una sola: es lo mismo debido a que no existe.

El debate impulsado por el Gobierno nacional acerca de un aspecto de la Ley del Libro, el que libera el precio de todos los textos que se publican en el país, le representa al Estado un ahorro de cero pesos. Además, está a contramano de lo que sucede en países como Alemania y Francia.

Quizá sería más útil el enfoque sobre políticas públicas que sí inciden en las cuentas del Estado y que, además, reclaman más urgencia que las otorgadas a las nimiedades. En esa dirección hay tres puntos decisivos para la economía. Y que mientras no se resuelvan, más se agravan en perjuicio del Estado, que seríamos todos.

Entiendo que estos puntos cruciales son afines a "las ideas que abrazan la libertad". Y son verdaderos agujeros que implican e impactan en las mayorías.

Subsidios a los servicios públicos: en energía y transporte mueven miles de millones de dólares.

Reforma administrativa del Estado (revisar las partidas presupuestarias directas, y es una suerte que ya no esté Manuel Adorni para esa tarea).

Equilibrio del sistema previsional: esta movería más que la aguja.

Peronismo

El peronismo de Mendoza sorprendió a los observadores al lograr una ajustada victoria electoral en la conducción de la UNCuyo. A pocos días de asumir allí, la nueva rectora Adriana García les devolvió aire y sangre a los máximos dirigentes de PJ.

Es probable que ese triunfo sobre el candidato del gobernador Cornejo sea la punta de lanza para agruparse y liderar el debate alrededor de temas relacionados con la educación en la agenda pública.

Es válido pensar que estos sean los primeros peronistas de Mendoza en salir de los cuarteles de invierno. Es válido pensar que estos sean los primeros peronistas de Mendoza en salir de los cuarteles de invierno.

Están en esa condición: no tienen que tributar a nadie su victoria y están legitimados. Y le ganaron a Cornejo en algo. Como la casita de los viejos, en rápida metáfora.

UNCuyo

Pero las implicancias y el área de cobertura de este núcleo de poder se expande a otros tópicos de Mendoza: cultura, desarrollo del conocimiento, entonces economía, nuevas tecnologías. Se suma la que será una lucha a fondo: la del presupuesto de la UNCuyo. Será la madre de las batallas, según se vislumbra. Y donde también puede ser parte del ring el presidente Javier Milei.

León Repetur, un hombre que estuvo relacionado con la gestión como gobernador de José Octavio Bordón e integró los equipos técnicos que tomaban decisiones importantes, pero también con experiencia ejecutiva en gobiernos nacionales, es el autorde nuevo libro: "En clave cultural".

Se adelanta como un texto casi al modo de manual en rescata la importancia de los gestores culturales en las sociedades contemporáneas. Y es un trazado del medio siglo de Repetur en la experiencia de haber sido juez y parte de todo este asunto.

Cuando León Repetur comenzó su carrera en el Estado, en la comuna de Godoy Cruz, no existían varias de las nociones de administración cultural hoy a disposición. Eso eleva el interés sobre este libro: es un testimonio que progresa desde el desierto a la cumbre.

El libro "En clave cultural" se presentará el viernes 14 de agosto en La Bancaria (Avenida España 1234, en la Ciudad de Mendoza).

Pese a estar en su órbita, el intelectual peronista León Repetur no está retirado de la vida pública. Pese a estar en su órbita, el intelectual peronista León Repetur no está retirado de la vida pública.

Para un peronista lejos del poder, no hay nada mejor que otro peronista cerca del poder.

Flor Destéfanis

La intendenta peronista de Santa Rosa, Flor Destéfanis, también asoma en la escena dentro de este fenómeno de lanzamiento de libros. El destino es inquieto y a veces divertido.

El presidente Milei abraza un ítem muy menor de la Ley del Libro y peronistas de Mendoza le responden con la publicación de más libros. Nadie pensó este escenario. Salvo el destino.

La intendenta es autora del libro "Un sueño del interior del interior. La Vendimia del Poder". Y la jefa comunal advierte que allí se "cuenta mi historia y a través de ella una manera de mirar Mendoza".

También deja en claro su posición política como autora y la perspectiva hacia lo que viene. Lo refuerza afirmando que la obra se adentra "en mi pueblo, mi familia, la Vendimia, la experiencia de gobernar y una lectura del territorio que compartimos: sus desequilibrios, su enorme potencial y la pregunta por su futuro".

Y no tiene dudas acerca de cómo construír futuro: "Entre quienes producen, enseñan, investigan, creen, trabajan y deciden en esta provincia. Muchas veces desde miradas distintas".

"Un sueño del interior del interior. La Vendimia del Poder", la incursión de Flor Destéfanis en el universo de las letras, será presentado el 8 de agosto, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.

"Alpargatas sí, libros no" fue una de las frases de aquel movimiento que nació en 1945, con Perón en el poder. Es uno de los lemas políticos del siglo XX en el país. Marcaba la confrontación entre los sectores opositores y los simpatizantes del naciente peronismo.

Está bastante bien que ahora sea "Alpargatas sí, libros sí".