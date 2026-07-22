El peronismo exige que el Gobierno se disculpe por el posteo de Hebe Casado contra la Selección de Francia

El peronismo argumenta que las expresiones de la vicegobernadora generan un perjuicio contra la provincia.

El senador del peronismo Pedro Serra pidió que el Gobierno de Mendoza se disculpe con Francia por las expresiones racistas de Hebe Casado.

Siguen los coletazos por las expresiones de Hebe Casado contra la Selección de Francia durante el Mundial 2026. Si bien el gobernador Alfredo Cornejo le hizo llegar una carta a Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina, en la que desligaba al gobierno provincial de los dichos de la vicegobernadora, ésta aún no se a retractado. Ante ese escenario, desde el peronismo exigen una disculpa del Ejecutivo provincial.

Luego de que fracasara la iniciativa que impulsaba un juicio político contra Casado, el PJ -consciente de que ese tipo de propuestas no prosperarían- le exigieron al Gobierno de Mendoza que se disculpe con Francia por las expresiones de tintes racistas que Casado profirió en sus redes sociales cuando llamó "equipo africano" al seleccionado galo que disputaba la Copa del Mundo.

Qué dijeron desde el peronismo Quien se refirió al hecho fue el senador Pedro Serra, quien aceptó que el pedido de juicio político contra la vicegobernadora no prosperaría debido a que para el oficialismo sería "pegarse un tiro en el pie".

Durante su pedido, el legislador puso el foco en que Casado no es una persona más en Mendoza, ya que se trata de la "numero dos", sólo por detrás del gobernador Alfredo Cornejo, por lo que consideró imperioso que exista una disculpa oficial. "Todos podemos equivocarnos, pero también debemos tener la responsabilidad de reconocer errores y malas acciones, y corregirlas", afirmó.

Pedro Serra apuntó contra los dichos de Casado. FT-PJ Más allá de la gravedad del contenido del posteo de Casado tiene por sí mismo, Serra expuso que esas expresiones pueden generar un perjuicio para la provincia, ya que afecta la imagen de Mendoza en todo el mundo. Además, también destacó que el país europeo ha tenido un rol clave en el desarrollo vitivinícola, turístico y económico de la provincia. "No es una chicana ni esperamos que se digan barbaridades. Esto es mucho más grave. En Mendoza, la mayoría de las inversiones son francesas", remarcó.