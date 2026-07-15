El peronismo presiona contra Hebe Casado con un proyecto de repudio

Los bloques de senadores y diputados del Partido Justicialista solicitaron un "tratamiento institucional" de las declaraciones realizadas por la vicegobernadora Hebe Casado sobre la selección de fútbol de Francia, luego de que sus expresiones motivaran un fuerte rechazo y su declaración como persona no grata por parte de la Embajada de Francia.

Todo se desencadenó tras un mensaje publicado por Casado el pasado 4 de julio en la red social X, luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial, donde la vicegobernadora escribió: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a (Kylian) Mbappé".

El bloque de Diputados del PJ, presidido por Germán Gómez, el que presentó un pedido de convocatoria a sesión especial de la Cámara de Diputados para abordar las implicancias institucionales de los dichos de la titular del Senado.

En paralelo, presentaron un proyecto de Declaración, mediante el cual expresan "preocupación" en base a estas declaraciones y proponen "reafirmar el deber de responsabilidad institucional que deben observar quienes representan a Mendoza en el ámbito nacional e internacional, en resguardo de la imagen y el prestigio de la provincia".

A su vez, otra iniciativa se sumó de parte del bloque de Senadores del PJ, presidido por Adriana Cano, que expresa un "enérgico repudio a las manifestaciones de la vicegobernadora" y advierte sobre "la responsabilidad institucional que implica ejercer la máxima representación del Poder Legislativo".

Desde el Partido Justicialista señalaron que quienes ocupan cargos institucionales "deben actuar con prudencia, respeto y responsabilidad, ya que sus expresiones trascienden el plano personal y comprometen la imagen de Mendoza frente a la comunidad nacional e internacional".

El embajador de Francia en Argentina calificó a Hebe Casado de "racista"

Al conocer los dichos, el embajador francés en Argentina, Romain Nadal, acusó a la dirigente mendocina de ser una persona racista.

“La declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la Provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas”, manifestó este lunes Nadal durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play.

El diplomático enfatizó en que “no hay espacio para el racismo en la cooperación franco-argentina y el racismo no es una opinión, es un delito”. Asimismo, confirmó que la vicegobernadora mendocina no será invitada a participar de eventos organizados por la representación francesa en Argentina mientras dure esta declaración.

Cornejo se despegó de los dichos de Casado sobre Francia

En tanto, este martes el gobernador Alfredo Cornejo se despegó de esas declaraciones. El mandatario provincial envió una carta al embajador francés en Argentina afirmando que los dichos de Casado son “expresiones individuales y de carácter personal” que no reflejan “el sentir de la comunidad mendocina”.

El mensaje fue entregado por el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial, José María Videla Sáenz, al embajador francés en Argentina, Romain Nadal, durante el acto de celebración por el Día Nacional de Francia, que se realizó en la embajada de Francia en Buenos Aires.

Gobierno de Mendoza

n la carta enviada al embajador de Francia en Argentina, el gobernador Alfredo Cornejo reconoce que recibió una comunicación de parte del diplomático y remarcó que “considero un deber institucional y personal ponerme en contacto directo para ratificar, de la manera más firme, que el espíritu, la identidad y la historia de Mendoza se encuentran indisolublemente ligados al respeto mutuo y a la hermandad inalterable con el pueblo francés”.

El mandatario provincial se desmarcó de las declaraciones de Casado y lejos de defender a la vicegobernadora, tildó la publicación de expresiones individuales y personales.

“Deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir”, expresó Cornejo.