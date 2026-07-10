El duro diagnóstico de Ilardo sobre el peronismo: "Nadie tiene voluntad de ser candidato"

En medio de las especulaciones sobre supuestas candidaturas de cara a las elecciones del 2027, el diputado provincial Lucas Ilardo lanzó una dura crítica a las figuras del peronismo. El referente del kirchnerismo mendocino cuestionó que ningún dirigente demuestra voluntad de querer ser candidato en los comicios del año que viene y anticipó un mal resultado electoral para el Partido Justicialista (PJ) siguiendo esta lógica.

Ilardo fue entrevistado en el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 y realizó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el peronismo en Mendoza y a nivel nacional.

Señaló que actualmente ninguna figura del peronismo ha manifestado su voluntad de ser candidato a gobernador de Mendoza ni tampoco ha aparecido un dirigente que haya expresado su deseo de ser presidente.

“A mí me gusta más el que quiera. Primero voluntad, después medir. Hoy ninguno tiene, yo no he visto a nadie”, manifestó el legislador provincial.

Sostuvo que esa falta de aspiraciones es una de las causas de que el peronismo no gobierne desde hace más de una década la provincia. “No es que no gobernamos por obra y gracia del espíritu santo, no hay mucha voluntad, es una realidad. Yo hice mi parte hace un tiempo cuando nadie quería ir. Y no teníamos que ir con Parisi de candidatos, pero nadie quería ir”, indicó respecto a su candidatura a vicegobernador por el peronismo en 2023, compartiendo fórmula con Omar Parisi.

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El referente kirchnerista mendocino sentenció que “si el peronismo sigue así, el año que viene le va a ir mal.

En este sentido, Ilardo afirmó que “lo primero que tiene que hacer cualquier dirigente político que quiera gobernar es querer. Hay que decir las cosas, la política tiene que dejar de ser careta, hay que decir quiero ser gobernador y mi propuesta es esta”.

La falta de candidaturas presidenciales

En sintonía con el escenario que planteó a nivel provincial, el diputado mendocino también cuestionó la falta de aspiraciones presidenciales entre las principales figuras del peronismo en el plano nacional.

Remarcó que los dos dirigentes peronistas que mejor miden según las encuestas son la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Respecto de la ex mandataria aseguró que se encuentra “proscripta” a raíz de la condena por la Causa Vialidad y que por eso no pude ser candidata, mientras que apuntó que el bonaerense no ha explicitado todavía sus intenciones de ser ir por la presidencia el año que viene.

“No veo a nadie en el peronismo nacional haciendo lo que hace un tipo o una mina que quiere ser presidente. Néstor Kirchner recorría el país un año antes y Menem también recorría todo el país”, advirtió Ilardo.

Asimismo enfatizó que “a nivel nacional el peronismo no tiene una sola persona que esté mostrando que quiere ser presidente”.