Del acto de Axel Kicillof en San Vicente al armado de Tolosa Paz: cómo se reconfigura la interna del peronismo rumbo a 2027

En el marco del 52° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, se remarcan las diferencias entre los principales referentes que buscan posicionarse como candidatos del peronismo para las próximas elecciones.

Cristina en su balcón, presa e inhabilitada, pone en crisis al resto del peronismo por miedo a la ruptura.

El aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón volvió a poner el foco en los movimientos internos del peronismo. Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto en la histórica Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, la ausencia de Máximo Kirchner y de los principales referentes de La Cámpora reflejó una vez más la distancia entre ambos sectores. El encuentro se produjo solo unos días después del acto que el kirchnerismo realizó frente al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, una convocatoria de la que no participó el mandatario bonaerense.

Pero el mapa del peronismo esta lejos de tener una discusión binaria; a la tensión entre el kirchnerismo y el sector de Axel Kicillof se suma un tercer armado de perfil federal compuesto por: la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, junto con Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos.

Siguen las internas entre CFK y Axel Kicillof Télam El kirchnerismo mantiene su estrategia El sector cercano a Cristina Fernández de Kirchner continúa con una agenda propia y sostiene sus diferencias con el espacio que impulsa Kicillof. La ausencia de Máximo Kirchner en el acto de San Vicente volvió a alimentar las versiones sobre el distanciamiento entre ambos dirigentes. Según trascendió, el diputado nacional no fue invitado a la actividad organizada por la conducción bonaerense del Partido Justicialista.

En paralelo, dirigentes de La Cámpora insistieron en la necesidad de que las futuras candidaturas se definan mediante elecciones primarias y comenzaron a mencionar nombres como los de Eduardo "Wado" de Pedro y Mayra Mendoza entre las figuras con proyección dentro del espacio.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Uno preside el partido, el otro el Congreso del PJ y por abajo arde la interna entre La Cámpora y el MDF Archivo Kicillof profundiza el movimiento Derecho al Futuro Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Kicillof continúa con una estrategia de construcción política que busca ampliar su presencia más allá de la provincia de Buenos Aires.