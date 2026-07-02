Del acto de Axel Kicillof en San Vicente al armado de Tolosa Paz: cómo se reconfigura la interna del peronismo rumbo a 2027
En el marco del 52° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, se remarcan las diferencias entre los principales referentes que buscan posicionarse como candidatos del peronismo para las próximas elecciones.
El aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón volvió a poner el foco en los movimientos internos del peronismo. Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto en la histórica Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, la ausencia de Máximo Kirchner y de los principales referentes de La Cámpora reflejó una vez más la distancia entre ambos sectores. El encuentro se produjo solo unos días después del acto que el kirchnerismo realizó frente al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, una convocatoria de la que no participó el mandatario bonaerense.
Pero el mapa del peronismo esta lejos de tener una discusión binaria; a la tensión entre el kirchnerismo y el sector de Axel Kicillof se suma un tercer armado de perfil federal compuesto por: la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, junto con Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos.
El kirchnerismo mantiene su estrategia
El sector cercano a Cristina Fernández de Kirchner continúa con una agenda propia y sostiene sus diferencias con el espacio que impulsa Kicillof. La ausencia de Máximo Kirchner en el acto de San Vicente volvió a alimentar las versiones sobre el distanciamiento entre ambos dirigentes. Según trascendió, el diputado nacional no fue invitado a la actividad organizada por la conducción bonaerense del Partido Justicialista.
En paralelo, dirigentes de La Cámpora insistieron en la necesidad de que las futuras candidaturas se definan mediante elecciones primarias y comenzaron a mencionar nombres como los de Eduardo "Wado" de Pedro y Mayra Mendoza entre las figuras con proyección dentro del espacio.
Kicillof profundiza el movimiento Derecho al Futuro
Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Kicillof continúa con una estrategia de construcción política que busca ampliar su presencia más allá de la provincia de Buenos Aires.
Durante el homenaje a Perón, llamó a dejar de lado las "mezquindades" y los "chiquitajes" para construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas también intensificó sus recorridas por distintas provincias y mantuvo encuentros con gobernadores, intendentes y dirigentes del interior.
El espacio del gobernador también impulsa la realización de las PASO como mecanismo para definir las candidaturas presidenciales del peronismo. Sin embargo, esa estrategia recibió cuestionamientos desde otros sectores. El senador bonaerense Sergio Berni sostuvo que Kicillof se alejó del peronismo tradicional: "No me conmueve nada de lo que hay dando vueltas. Teníamos mucha expectativa y mucha esperanza en Axel, pero Axel decidió tomar otro camino, armar un frente de izquierda progresista albertista. Eso ya fracasó. Ojalá que retome la senda del peronismo y lo podamos acompañar; si no, buscaremos otro candidato”, y agregó que es un candidato que “no quiere embarrarse".
El sector federal de Victoria Tolosa Paz
Mientras tanto, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos presentaron semanas atrás un espacio interprovincial y en los últimos días profundizaron esa estrategia con actividades en Santiago del Estero. Durante esa recorrida, Tolosa Paz afirmó que la unidad del peronismo "tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas" y sostuvo que el espacio necesita consensuar un programa de gobierno antes de discutir candidaturas.
La diputada planteó además que el PJ debe elaborar una propuesta basada en la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal acompañado por equilibrio social, el desarrollo productivo y la recuperación del poder adquisitivo.