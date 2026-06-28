Por qué la elección de la UNCuyo ilusiona al PJ: efecto cambio de ciclo y el armado 2027

El resultado de las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) provocaron un cimbronazo en la política mendocina. El triunfo de la fórmula Adriana García y Ana Sisti cortó con 12 años de hegemonía radical en la Casa de Altos Estudios y fue celebrado por todo el peronismo mendocino. Desde el Partido Justicialista (PJ) se ilusionan con la reciente experiencia electoral universitaria y pretenden trasladar el efecto “fin de ciclo” a nivel provincial para la elección a gobernador del año que viene, con el armado de un frente opositor con otros espacios.

Las candidatas de Encuentro Plural, Adriana García y Ana Sisti, se impusieron el martes pasado en las elecciones al Rectorado de la UNCuyo con el 53% de los votos contra al 47% alcanzado por el binomio oficialista Gabriel Fidel y María Flavia Filippini.

Este batacazo electoral puso fin a 12 años de gobiernos universitarios afines al radicalismo e hizo volver al peronismo a la conducción de la UNCuyo, hecho que fue celebrado por las principales figuras del justicialismo de la provincia.

Los intendentes de Maipú, Matías Stevanato; de Tunuyán, Emir Andraos; y legisladoras como Adriana Cano, Verónica Valverde y Luz Llorens estuvieron presentes en los festejos del martes en el campus universitario. Asimismo, también celebraron desde sus redes sociales el presidente del PJ de Mendoza, Emir Félix; la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; y el diputado nacional, Martín Aveiro.

Pero la euforia peronista de la última semana no queda solo al interior de los muros de la UNCuyo. El batacazo universitario ilusiona a los dirigentes del justicialismo con que el clima de cambio de ciclo se traslade a nivel provincial y tenga repercusión en las elecciones provinciales del 2027. Una suerte de versión espejada de lo que ocurrió en las elecciones a rector de 2014, donde ganó la fórmula de Interclaustro respaldada por el radicalismo y un año después Alfredo Cornejo llegó a la Casa de Gobierno cortando con 8 años de gestión peronista en la provincia.

Oxígeno para el peronismo

“Esto al peronismo nos oxigena”, expresó a MDZ un importante dirigente peronista luego del resultado del balotaje de la UNCuyo y resaltó que el objetivo es que el partido vuelva a tener la magnitud que supo tener años atrás y que fue perdiendo en el último tiempo. “Tenemos que seguir reconstruyendo el peronismo en todos lados donde se discuten políticas públicas”, agregó.

Desde la cúpula del PJ reconocen que el triunfo de la fórmula García-Sisti se explica en gran medida por la trayectoria y la estructura que esas dos dirigentes universitarias, junto a Adolfo “Toti” Cueto, ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras, comenzaron a armar meses atrás. Remarcan que rápidamente se sumaron a esa propuesta a través de los grupos de militantes universitarios afines al peronismo.

Adriana García, rectora. Marcos García

“Hicieron un esquema donde no había contradicción entre lo que se planteaba, lo que se vive y por lo que se lucha. Todos sabemos el nivel de contradicción que tuvieron Cornejo y los candidatos radicales. Decían por un lado que van a pelear por la universidad pública y por el otro lado los legisladores de Cornejo acompañan todas las políticas de Milei”, señaló una figura justicialista.

Los festejos tras las elecciones universitarias se explican en gran medida por el contexto que ha venido afrontando el peronismo en los últimos años en Mendoza, donde las victorias electorales estaban circunscriptas a nivel municipal en los departamentos gobernados por intendentes del PJ.

En el plano provincial el peronismo llegó a sacar apenas 13% en las elecciones a gobernador de 2023 y en las legislativas del 2025 pudo escalar al 25%. Todavía muy lejos del oficialismo provincial en los números, apuestan a volver a ser competitivos en la próxima disputa por la gobernación y entienden que el mensaje de las urnas universitarias puede apalancar las expectativas electorales para el año que viene.

“El triunfo en la UNCuyo es la confirmación de un mensaje que venimos sosteniendo desde hace tiempo. El peronismo solo no puede ganar y es necesario sumar a otros partidos y otros referentes. Hoy en la universidad se ganó por eso, porque tenías al peronismo dentro de un esquema con dirigentes hasta radicales y planteando la unidad”, reflexionó un dirigente del PJ.

En esa misma línea, planteó que “el radicalismo quiso restarle importancia a la elección de la UNCuyo y hace dos meses estaban festejando las elecciones del Colegio de Abogados y ahora todos los ministros y funcionarios estuvieron militando la fórmula de Fidel y Filippini, que perdió”.

La apuesta al efecto cambio de ciclo y el plan electoral para 2027

En el justicialismo mendocino apuestan a que el cambio de ciclo que vivió la UNCuyo tenga repercusión en la disputa por la Gobernación, pero reconocen que el peronismo necesita formar parte de un amplio frente que incluya a otros sectores políticos opositores para lograr hacerle frente al cornejismo.

“Estamos viendo un cambio de ciclo, obviamente que desde el oficialismo no lo van a reconocer. Para que eso ocurra tenemos que construir una opción que sea bien amplia, que incluya a otros dirigentes y otros partidos. Se está dando un escenario para un frente diferente al que está gobernando. Y la principal preocupación de Cornejo es interna, no somos nosotros”, subrayó un dirigente peronista consultado por MDZ.

Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ

Asimismo, desde la conducción del PJ vislumbran unas elecciones muy polarizadas para el año que viene a las que el diputado nacional Emir Félix define como una disputa entre “la política del algoritmo o la política humanitaria”. “Viene por ahí la gran discusión que vamos a dar para plantear las políticas públicas , nosotros vamos a plantear la cuestión humanitaria y ellos van a plantear la política de la macroeconomía y el algoritmo”, afirma el titular del PJ.

Desde el justicialismo resaltan que han avanzado en la ampliación del armado con miras al 2027 con el interbloque en el Senado junto al bloque de La Unión Mendocina y advierten que las actuales diferencias internas con el kirchnerismo son salvables de cara al año que viene.