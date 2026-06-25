La primera reflexión del Gobierno tras el batacazo del peronismo en la UNCuyo

Tras el fuerte triunfo de la lista opositora -Encuentro Plural- en las elecciones para el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) , donde resultó electa Adriana García, el Gobierno de Alfredo Cornejo emitió las primeras consideraciones y análisis respecto a la caída de la lista Sumar Universidad, que lideraba el radical Gabriel Fidel.

Este miércoles, ministro de Gobierno, Natalio Mema, felicitó a las nuevas autoridades electas, aunque rechazó cualquier intento de vincular ese resultado con el panorama electoral de la provincia. También relativizó el resultado al sostener que el universo de 16.500 que votaron "no puede representarse en los 2,5 millones de vecinos mendocinos".

“Felicitamos a los ganadores pero no tiene nada que ver. En la universidad votaron, de los 55.000 empadronados, unos 16.500, por lo tanto no es representativo”, afirmó Mema, al referirse a los comicios en los que se impuso una propuesta identificada con sectores de la oposición, principalmente del peronismo.

En realidad, el Gobierno intentó lanzar esta frase como una chicana, entendiendo que tanto el kirchnerismo como el peronismo transitan una fuerte interna, y desde el partido que lidera Emir Félix, se ha tratado de tomar distancia con el kirchnerismo. De hecho, Fernández Sagasti no estuvo presente en el lugar de los festejos, donde sí apareció Stevanato y funcionarios departamentales.

No obstante, el ministro consideró que el resultado refleja la vigencia del espacio político kirchnerista dentro de la comunidad universitaria. “Sí marca que el kirchnerismo está presente, está firme. Lo veíamos a (Matías) Stevanato y a (Anabel) Fernández Sagasti juntos festejando ese triunfo. Es una realidad, están presentes”, señaló.

“Esperamos que con las nuevas autoridades podamos seguir trabajando con la provincia, porque es una institución muy importante la UNCuyo. Les deseamos lo mejor, les deseamos éxitos, pero no creo que tenga ningún paralelismo con alguna otra cosa”, expresó.

La defensa a Alfredo Cornejo y el repudio por los insultos en la UNCuyo

Mema también se refirió a la situación que vivió el gobernador Cornejo en la primera vuelta de las elecciones, cuando se retiró repudiado e insultado por una porción de presentes en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, puso distancia en la "relación Provincia-UNCuyo" sobre todo porque es un organismo nacional.

"La Universidad es nacional, nosotros no tenemos una relación directa, pero como Estado de provincia, claro que nos vamos a reunir las veces que haga falta, y queremos seguir trabajando la universidad como lo hemos venido haciendo, no habrá ningún cambio en ese sentido", planteó.

Y particularmente sobre la situación que vivió Cornejo el 9 de junio, Mema aseguró que fue una "cuestión militante" y no algún tipo de reclamo de la ciudadanía en general.

"Fue repudiado por un grupo de personas que repudian a la gente. Si ustedes escuchan los cánticos que habían ahí, los carteles que habían ahí, eso es una cuestión militante, hay muchos militantes ahí. En en todas las facultades que se expresan profesiones liberales, le ha ido bien a la fórmula oficialista de la universidad. Se perdió en las otras, pero no, yo no veo ninguna cuestión política ahí, ni veo ningún paralelismo con la Provincia. Me parece que hay un universo que hay de la universidad, es importante, pero no refleja los 2,5 millones de vecinos de ninguna manera", cerró.