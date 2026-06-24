Quiénes son las figuras del PJ que celebraron el triunfo de Adriana García en la UNCuyo

Adriana García fue electa este martes como nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tras imponerse en el balotaje de las elecciones universitarias sobre el candidato oficialista Gabriel Fidel. Con esta victoria, la representante de Encuentro Plural puso fin a 12 años de hegemonía radical en la Casa de Altos Estudios y las principales figuras del peronismo mendocino salieron a celebrar.

La fórmula de Encuentro Plural liderada por Adriana García y Ana Sisti se impuso en las elecciones de la UNCuyo con el 53% de los votos contra al 47% alcanzado por el binomio oficialista Gabriel Fidel y María Flavia Filippini.

Este resultado puso fin a 12 años de gobiernos universitarios afines al radicalismo, hegemonía que había comenzado en 2014 con la llegada de Daniel Pizzi al rectorado y luego con Esther Sánchez, la actual conductora de la Casa de Altos Estudios próxima a finalizar su mandato.

Las gestiones de Interclaustro estuvieron marcadas por un marcado vínculo con el gobernador Alfredo Cornejo y una importante influencia de dirigentes cornejistas en la vida universitaria, varios de los cuales participaron activamente en la reciente campaña electoral en la UNCuyo.

Minutos después de confirmarse el triunfo de la fórmula García-Sisti, desde el Partido Justicialista (PJ) de Mendoza difundieron un comunicado celebrando el resultado de los comicios universitarios.

La comunidad universitaria eligió cambiar y lo hizo con una contundencia que no deja lugar a dudas. pic.twitter.com/87y3ZpwlzK

“La comunidad universitaria eligió cambiar y lo hizo con una contundencia que no deja lugar a dudas. Felicitamos a Adriana García y Ana Sisti por este triunfo histórico, construido por miles de estudiantes, docentes, no docentes, egresados, trabajadores y trabajadoras que decidieron ser protagonistas de una nueva etapa para la universidad”, expresaron desde el peronismo.

En el mensaje, los dirigentes justicialistas agregaron que “hoy la UNCuyo escribió una nueva página de su historia. Y lo hizo reafirmando valores que son también banderas del justicialismo: la participación, la solidaridad, la defensa de lo público y la convicción de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.

A su vez, concluyeron con un mensaje puertas afuera de la universidad: “La reconstrucción del peronismo sigue su marcha”.

Quiénes fueron los dirigentes peronistas que salieron a festejar

Más allá del comunicado, las principales figuras del peronismo mendocino salieron a celebrar públicamente el triunfo de García en la UNCuyo e incluso algunos de ellos estuvieron presentes en el Campus Universitario este martes por la noche durante los festejos.

El diputado nacional y presidente del PJ, Emir Félix, felicitó a la fórmula ganadora “por el coraje y el compromiso con el que asumieron el desafío de ponerse al frente de este proceso en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad”.

Adriana García, rectora. Marcos García

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, fue en persona a felicitar a las ganadoras. “Felicitaciones a Adriana García y a todo el equipo de Encuentro Plural por el triunfo obtenido en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo. La comunidad universitaria ha expresado una clara voluntad de renovación y de dar vuelta la página, abriendo una nueva etapa institucional”, indicó.

El dirigente peronista que aparece como uno de los aspirantes a la Gobernación en 2027 también lanzó un mensaje con miras electoralistas para el año que viene: “Este resultado también invita a reflexionar sobre una demanda presente en Mendoza: la necesidad de nuevas miradas, nuevos liderazgos y nuevos desafíos”.

Junto a Stevanato en el predio universitario también estuvieron varios legisladores provinciales, entre ellos la presidenta del bloque de Senadores del PJ, Adriana Cano, quien expresó: "La elección de Adriana García como rectora de la UNCuyo marca el inicio de una nueva etapa. Cuando la comunidad se expresa, el cambio es posible". También estuvo la senadora Luz Llorens, quien junto a Cano responden al sector del ex vicegobernador Carlos Ciurca.

Felicitaciones @AdrianaUNCUYO , Ana Sisti, reales defensoras de la universidad pública, formadas y con gran trayectoria para conducir los caminos de la @UNCUYO .



¡Vamos por una universidad para todos y de calidad como los mendocinos nos merecemos! pic.twitter.com/tkEHdvtpEs — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) June 24, 2026

Por otro lado, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se plegó también a las felicitaciones a García y Sisti y las calificó como “reales defensoras de la universidad pública, formadas y con gran trayectoria para conducir los caminos de la UNCuyo. ¡Vamos por una universidad para todos y de calidad como los mendocinos nos merecemos!”.

En tanto, el kirchnerismo mendocino también festejó el resultado del balotaje en la UNCuyo. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti publicó un mensaje en sus redes sociales que expresaba: “Felicitaciones Adriana García GANAMOS! Mendoza eligió cuidar la Universidad Pública!”.

Asimismo, el martes por la noche en la universidad hubo una importante concurrencia de dirigentes y militantes de La Cámpora de Mendoza.