UNCuyo: Adriana García dio a conocer los nombres que ocuparán las secretarías

Este sábado 15 de agosto comenzará formalmente una nueva etapa en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) . Adriana García y Ana Sisti asumirán como rectora y vicerrectora , respectivamente, y quedará así formalizado el cambio de conducción de la casa de estudios para el período 2026-2030. La nueva gestión dio a conocer a MDZ los nombres de las secretarías.

La ceremonia de asunción se realizará a las 10.30, en el marco de los actos por el 87° aniversario de la Universidad. García y Sisti llegarán al Rectorado después de imponerse en el balotaje del 23 de junio, en una elección que marcó un cambio de signo en la conducción de la UNCuyo.

La fórmula de Encuentro Plural obtuvo el 53,24% de los votos ponderados, según el escrutinio definitivo, y se impuso sobre la fórmula de Sumar Universidad, integrada por Gabriel Fidel y Flavia Filippini, que alcanzó el 46,76%.

La elección tuvo una particularidad: fue la cuarta vez que la UNCuyo eligió de manera directa a sus máximas autoridades.

La Secretaría Académica estará a cargo de la doctora Ana Sisti, quien además asumirá como vicerrectora de la Universidad junto a García.

Sisti es profesora en Sordos, terapeuta del Lenguaje y doctora en Gestión y Planificación para la Calidad Educativa. Es docente de la Facultad de Educación y durante los últimos 8 años se desempeñó como decana de esa unidad académica. En 2022 asumió ese cargo junto a Ximena Erice como vicedecana y posteriormente ambas fueron reelegidas por voto directo.

Durante su gestión al frente de Educación tuvo una fuerte participación en debates vinculados con la educación pública, la formación docente y las políticas universitarias.

Marcos Garcia / MDZ

El historiador Adolfo Omar Cueto será el nuevo secretario General de la UNCuyo.

Cueto es doctor en Historia y tiene una extensa trayectoria como docente e investigador de la Universidad. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en dos períodos y en 2024 fue reconocido como Profesor Emérito de la UNCuyo por sus antecedentes académicos y profesionales. Además, es el esposo de García y la ha acompañado durante la campaña electoral.

Su trayectoria también incluye responsabilidades de gestión institucional. En años anteriores fue secretario de Relaciones Institucionales y Territorialización Universitaria, cargo desde el cual tuvo participación en la vinculación de la Universidad con distintos actores de la provincia.

La Secretaría Económica, Financiera y de Servicios quedará en manos del licenciado Nicolás Sanfilippo.

Sanfilippo cuenta con experiencia en la administración universitaria. Actualmente figura como responsable del área de Recursos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, de donde fue decana Adriana García.

Además, forma parte del directorio del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) como representante del estamento de apoyo académico. Fue elegido para ese cargo en los comicios de noviembre de 2025 y asumió en marzo de 2026.

Su designación lo ubicará ahora al frente de una de las áreas centrales de la administración de la Universidad, con responsabilidad sobre el manejo económico, financiero y de servicios.

El área de Investigación, Posgrado e Internacionales quedará en manos del magíster Gastón Burlot, un dirigente con trayectoria dentro de la estructura de la UNCuyo.

Burlot ya tuvo responsabilidades vinculadas con la gestión universitaria. En anteriores procesos electorales de la institución se desempeñó como coordinador del área de Reforma y Gestión Electoral y tuvo participación en la organización de los comicios universitarios.

También estuvo vinculado a ámbitos de planificación y desarrollo institucional de la Universidad. En reuniones destinadas a elaborar planes de desarrollo institucional participó como representante del Instituto Balseiro.

Su designación coloca al frente de una de las áreas estratégicas de la nueva gestión a un perfil con experiencia en planificación, gestión universitaria y procesos institucionales.

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La Secretaría de Extensión estará a cargo de Javier Ozollo, quien fue candidato a rector y tras quedar afuera del balotaje, apoyó a García- Sisti.

Ozollo es doctor en Ciencias Sociales por la UNCuyo, magíster y diplomado en Ciencias Sociales por FLACSO y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor titular de grado y docente de posgrado de la Universidad y ha dirigido distintos proyectos de investigación.

También cuenta con experiencia fuera del ámbito estrictamente universitario: se desempeñó como director general de Gestión Cultural y como director del Sistema de Información y Comunicación Cultural del Gobierno de Mendoza.

Ozollo fue, además, candidato a rector en las elecciones de 2026 por Proyecto Universidad Abierta, fórmula que compartió con Fernanda Bernabé y que quedó tercera en la primera vuelta, detrás de Gabriel Fidel y Adriana García.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Secretaría de Bienestar estará a cargo de la licenciada Noelia Naranjo, el primer nombre que García tuvo confirmado apenas empezó a armar el Gabinete.

Naranjo tiene antecedentes tanto en el ámbito universitario como en la representación de trabajadores.Es secretaria general del Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (SIDUNCU) y tuvo una participación activa en los reclamos por el presupuesto universitario y la defensa de la educación pública.

Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCUYO) y Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente de la facultad de Ciencias Políticas.

Su llegada a Bienestar le dará un perfil con experiencia en las relaciones laborales y en problemáticas vinculadas con la comunidad universitaria.

La Secretaría de Educación Digital estará a cargo de la magíster Marcela Tagua, quien proviene de Filosofía y Letras y es muy cercana a García.

Tagua es licenciada en Sistemas y Computación, especialista en Docencia Universitaria y magíster en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías. Es profesora titular efectiva de la UNCuyo y desarrolla su actividad académica principalmente en el campo de la tecnología educativa y la educación a distancia.

Su trayectoria está especialmente vinculada con la incorporación de tecnologías en la enseñanza universitaria. Ha dirigido investigaciones sobre educación a distancia, plataformas virtuales, aprendizaje colaborativo, prácticas educativas mediadas por tecnologías y nuevas tecnologías aplicadas a la formación.

También ha participado como evaluadora de la CONEAU en el área de Educación a Distancia.

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El área de Articulación Institucional y Medios estará a cargo del magíster Sergio Luza. Fue el jefe de prensa de García durante la campaña electoral.

Se graduó como Licenciado en Comunicación Social en la (UNCuyo) y obtuvo una Maestría en Marketing y Comunicación en la Universidad de San Andrés.Se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha coordinado programas de formación enfocados en cultura, turismo y gestión territorial.

Fue Director de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Turismo de Mendoza entre 2008 y 2012.

Su incorporación a la nueva estructura tendrá como eje la relación institucional de la Universidad y la comunicación con los distintos actores de la comunidad.

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La Secretaría de Vinculación Tecnológica será ocupada por el magíster ingeniero Pablo De Simone, docente de la Facultad de Ingeniería.

De Simone tiene una extensa trayectoria en la carrera de Ingeniería Industrial, de la que fue director general durante varios años. Desde ese lugar participó en procesos de rediseño curricular, acreditación, análisis del ingreso y egreso, rendimiento académico y deserción estudiantil.

También tuvo participación en actividades de vinculación con el sector productivo. Representó a la Facultad de Ingeniería en encuentros con empresarios y referentes de la industria mendocina y participó de iniciativas relacionadas con innovación, tecnología y desarrollo industrial.

En 2022 fue distinguido por estudiantes de la Maestría en Gestión de Negocios como docente destacado y también participó de encuentros internacionales vinculados con Ingeniería Industrial, innovación y emprendedorismo.

Su perfil académico y su experiencia de vinculación con empresas y sectores productivos serán ahora trasladados a una secretaría que tendrá como objetivo fortalecer el vínculo entre la Universidad y el entramado tecnológico y productivo.

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Una estructura que buscan ordenar a las secretarías

Además de definir los nombres que ocuparán las secretarías, la nueva conducción de la UNCuyo plantea avanzar en una revisión de la estructura orgánica de la Universidad.

Según el esquema presentado por García y Sisti, la normativa actualmente vigente que regula la estructura orgánica funcional es la Ordenanza 96 de 2004. Desde entonces, distintas gestiones introdujeron modificaciones y cambios en las áreas que no quedaron consolidados en una nueva norma integral.

Por eso, uno de los objetivos de la nueva administración será avanzar en una regulación que permita ordenar, actualizar y transparentar la estructura de la Universidad Nacional de Cuyo.

La intención es que el nuevo organigrama no quede atado a las modificaciones parciales realizadas por las distintas administraciones, sino que exista una norma que establezca de manera clara las funciones y competencias de cada área.

De esta manera, García y Sisti llegarán al Rectorado con un gabinete definido y con una primera hoja de ruta que combina la gestión académica con áreas vinculadas a investigación, extensión, bienestar, administración, educación digital, comunicación y transferencia tecnológica.