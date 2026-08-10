El Gobierno enfrenta otra cumbre de gobernadores y espera cerrar alianzas claves para las nuevas reformas en el Congreso

Los gobernadores del Norte Grande, claves en la derrota del Gobierno en la última sesión del Senado , volverán a reunirse este miércoles para discutir una agenda atravesada por la situación fiscal de las provincias y los reclamos que mantienen con la Casa Rosada. El encuentro tendrá lugar en Posadas y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli .

La discusión estará marcada por la caída de la recaudación provincial, el freno de la obra pública y la reducción de los recursos discrecionales enviados desde Nación. Entre los reclamos también aparecen las diferencias tarifarias, la necesidad de reducir las asimetrías en el precio de los combustibles y los criterios utilizados para distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La reunión será la continuidad de las conversaciones que los mandatarios mantuvieron durante la 23ª Asamblea del Norte Grande, realizada el 2 de junio en Buenos Aires. En aquella oportunidad, los diez gobernadores se reunieron con Santilli, quien por entonces estaba al frente del Ministerio del Interior. Uno de los aspectos conversados, además de lo ya mencionado, fue la situación del gas natural. Le pidieron avanzar en la infraestructura necesaria para ampliar la conexión de gas natural en las provincias del NOA y del NEA, una demanda considerada fundamental para mejorar la competitividad productiva y la calidad de vida de los habitantes de la región.

Uno de los proyectos que permanece trabado en el Senado es el que modifica el régimen de subsidios al gas para las denominadas zonas frías. La iniciativa logró avanzar en la Cámara de Diputados con el acompañamiento de gobernadores dialoguistas, pero ese respaldo no se trasladó a la Cámara alta.

Los mandatarios que facilitaron su aprobación en Diputados decidieron mantener frenado el tratamiento porque, según plantean, el Gobierno nacional todavía no cumplió con los compromisos que habría asumido durante las negociaciones previas. Esos gobernadores pretenden una compensación para las jurisdicciones de clima más cálido mediante una reducción del costo de la electricidad, ante el impacto que tendría la eliminación de parte de los subsidios al gas. El segundo reclamo apunta a incluir a las distribuidoras y transportistas provinciales dentro del mecanismo previsto para regularizar las deudas con Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.

"Vamos a buscar tener una tarifa diferenciada a través de una ley, como es la ley de zona fría. Vamos a estar presentando el proyecto el 12 y después vamos a trabajar para tratar de convertirlo en ley", aseguró el correntino Juan Pablo Valdés.

"Toda la zona tenga una quita en lo que significa ese costo y que le pueda permitir a todos los habitantes del Norte Grande mejorar así la tarifa", sostuvo.