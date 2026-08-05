Qué votarán los gobernadores del NEA sobre el proyecto de Ley de Extranjerización de Tierras

Esta semana los ojos están puestos en la sesión de este jueves del Senado , oportunidad en que comenzará el tratamiento del proyecto de Ley de Extranjerización de Tierras , elevado por el gobierno nacional.

En líneas generales el proyecto busca modificar y dejar sin efecto los límites de la Ley de Tierras vigente, eliminando topes a la compra de suelo rural por parte de extranjeros. La iniciativa se debate dentro del proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada".

En Argentina , la actual ley fija un tope general del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y departamental.

Por lo menos en el Nea el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua se pronunció en contra en forma contundente “ No acompaño el proyecto de Ley presentado por el gobierno nacional. Misiones tiene el 90 % de sus fronteras con los países Brasil y Paraguay” ·.

La postura del mandatario provincial fue acompañada por los intendentes.

Días pasados Passalacqua se reunió con los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut quienes ingresaron a la Cámara Alta por el oficialismo provincial. Les solicitó que acompañen la postura del gobierno provincial y de los intendentes. Hasta el momento los dos senadores se llamaron a silencio.

De su parte el senador misionero por el Pro Martín Goerling anunció su apoyo al proyecto de Milei. “Los senadores representan a las provincias y Goerling debería no mirar hacia la Casa Rosadas y si hacia su provincia”; dijo un funcionario provincial.

En cuanto a los diputados nacionales por Misiones sólo el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad del interbloque Innovación Federal anunció su acompañamiento a la postura del gobernador Passalacqua. “No voy a apoyar el proyecto de extranjerización de tierras”, dijo en la reunión de comisión de economías regionales de la Cámara Baja.

“su aprobación pondría en riesgo el modelo productivo de Misiones, donde unas 500 mil personas viven y trabajan en pequeñas explotaciones rurales.”.

Por ahora los demás legisladores por Misiones de Innovación Federal, Alberto Arrúa; Yamila Ruíz y Daniel Vancsik no se pronunciaron. Todo hace suponer que apoyaran la postura del gobernador Passalacqua.

En tanto que los legisladores nacionales de la Libertad Avanza por Misiones Diego Hartfield y Maura Gruber votarán a favor. “Los legisladores nacionales representan al pueblo, no a la Casa Rosada”; dijo el mismo funcionario provincial.

En Misiones, el 11,3% de la superficie provincial, más de 325.750 hectáreas, se encuentra en manos de capitales extranjeros. Aunque a nivel provincial no se supera el tope legal del 15% que fija la Ley 26.737, un análisis detallado muestra que varios departamentos municipales ya rebasan ampliamente ese límite.

De su parte el gobernador de Formosa Gildo Insfrán mantiene una postura de firme rechazo a los proyectos e iniciativas nacionales que buscan flexibilizar o eliminar los límites a la compra de campos y recursos por parte de capitales foráneos.

El mandatario formoseño y los dirigentes de su espacio político se enrolan en el bloque opositor que defiende la vigencia de la actual Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), advirtiendo que “los intentos de desregulación y apertura —impulsados a nivel nacional bajo propuestas como la llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada"— representan un peligro directo para la soberanía territorial, el patrimonio nacional y los recursos estratégicos, especialmente en provincias de frontera como Formosa”.

En esta provincial las personas y empresas extranjeras poseen aproximadamente 114.933 hectáreas de tierras rurales, lo que representa un 1,8 % de la superficie total apta de la provincia.

Chaco y Corrientes: votos en duda

Los gobernadores de Chaco Leandro Zdero y de Corrientes Juan Pablo Valdés no se pronunciaron abiertamente.

El pasado lunes los funcionarios nacionales Karina Milei; Diego Santilli y Alejandra Monteoliva llegaron a la ciudad de Resistencia, capital de Chaco, en búsqueda del apoyo de ambos mandatarios provinciales.

El vínculo entre el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, y la Ley de Tierras se divide en dos planos: la gestión de títulos de propiedad fiscales en su provincia y el respaldo político de su espacio a las reformas nacionales sobre la flexibilización en la compra de tierras rurales.

En esta provincia aproximadamente 246.275 hectáreas de tierras rurales están en manos de capitales extranjeros. Esto representa un 2,74% de la superficie rural total de la provincia, una cifra que se encuentra por debajo del límite legal permitido del 15% a nivel provincial.

De su parte el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés aún está en silencio; aunque fuentes allegadas al gobierno correntino aseguraron que tiene la misma opinión que su antecesor Gustavo Valdés. “Se debe tener mucho cuidado con la modificación de la ley y rechazó una extranjerización total o irrestricta de los suelos”; advirtió el actual Senador provincial”.

En la provincia de Corrientes, los capitales extranjeros controlan más de 554.000 hectáreas, lo que representa el 7,63% de la superficie total del territorio provincial.