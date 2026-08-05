¿Puede votar o no? Qué pasará con Anabel Fernández Sagasti en la sesión por la Ley de Tierras en el Senado

La senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Popular) le pidió a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel , que la autorice a debatir y votar a distancia por cuestiones médicas vinculadas a un embarazo de riesgo. La vicepresidenta la autorizó, pero lo deben definir los senadores en el recinto.

Así, una sesión, que se esperaba con altos niveles de tensión debido a la manifestación en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras , suma un nuevo condimento: si podrá votar o no la senadora de la oposición.

La discusión por estas horas en la Cámara alta gira en torno a cuestiones reglamentarias. En el oficialismo no cayó nada bien la decisión de Villarruel. El voto de Fernández Sagasti, en el contexto de suma paridad que atraviesa la definición de este proyecto, puede ser determinante.

Por eso, sostienen que en caso de querer aprobar el decreto parlamentario en el que Villarruel autorizó a la senadora por Mendoza a participar de la sesión se necesitará el aval de los dos tercios.

La sesión de este jueves será la continuidad de una sesión que entró en cuarto intermedio el pasado 16 de julio. Y para sumar un tema a una sesión ya comenzada se necesita aprobar con dos tercios de los votos, una mayoría demasiado exigente para cualquier grupo político, una moción especial. Este es el principal argumento del oficialismo para intentar frenar a Fernández Sagasti y que la mendocina no participe de la sesión. Así, el rechazo al proyecto tendría un voto menos.

Qué dice el kirchnerismo para defender el voto de Anabel Fernández Sagasti

En la tribu kirchnerista, para sorpresa de nadie, sostienen diametralmente lo contrario. "No necesita sumarse al temario, como las renuncias de Senadores, Licencias y demás cuestiones porque hace a la organización del cuerpo, se trata y punto", deslizó una fuente del peronismo en el Senado de la Nación.

Además, remarcaron que "Villarruel sacó un decreto basado en lo que firmó Cristina para las Sesiones Virtuales, la idea central es que es un debate de los Senadores y ella no puede impedir que se reúnan, en este caso, por situaciones de salud". "La mayoría que hace falta es mitad más uno, igual que en 2020", insisten en el tercer piso del Palacio Legislativo.

Sobre la incorporación de este decreto al temario sostienen que "nunca entran como ítems de la sesión en la orden del día". "En el temario se suman los proyectos que uno quiere tratar sobre tablas", remarcaron.

En tanto, en la tribu libertaria del Senado además sostienen que la eventual participación de Fernández Sagasti en la sesión "contraviene el artículo 30 del reglamento, que establece que los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones, salvo en casos de gravedad institucional. Es decir, la modalidad remota solo procede en casos de 'gravedad institucional, que no es el caso'".