Victoria Villarruel le dio un guiño clave a Anabel Fernández Sagasti en su pedido para votar a distancia

La titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó a Anabel Fernández Sagasti a participar desde Mendoza de la sesión del próximo jueves en el Senado. Sin embargo, la decisión de la vicepresidenta debe ser aprobada por el Senado el jueves en el recinto.

Todo indica que para que Anabel Fernández Sagasti pueda participar de la sesión se va a necesitar el aval de los dos tercios de los votos del Senado. El decreto que Villarruel firmó este martes por la tarde debe incorporarse al temario de la sesión que comenzó el pasado 16 de julio y para eso necesita de esa mayoría especial.

La participación, o no, de Fernández Sagasti en la sesión será uno de los temas de disputa. El oficialismo está con los votos muy justos para tratar la modificación de la Ley de Tierras, que se encuentra en el capítulo III del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En caso de aprobarse, y de que Fernández Sagasti participe de la votación, la oposición juntaría 35 votos: 25 del bloque Popular, tres de Convicción Federal, dos de Encuentro Misionero, dos de Moveré Santa Cruz, Alejandra Vigo (Córdoba) y los dos radicales, Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Flavio Fama (Catamarca).

Por su parte, el oficialismo contaría también con 35: 21 de La Libertad Avanza, siete de los 10 de la UCR, tres del PRO, Julieta Corroza (Neuquén), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Carlos "Camau" Espínola (Corrientes). Los dos que faltan para completar la nómina de los 72 senadores son Edith Terenzi (Chubut) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Qué dice la autorización de Villarruel

"La presente autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento de esta H. Cámara ni la instauración de un régimen de alcance general", dice el decreto que esta tarde firmó Villarruel en el Senado.

"La señora Senadora Fernández Sagasti cursa un embarazo de treinta y dos (32) semanas, calificado de riesgo, respecto del cual su médico tratante ha indicado reposo relativo y contraindicación expresa de realizar esfuerzos y viajes por cualquier medio de transporte", indicó Villarruel.

Así, se espera que Fernández Sagasti pueda sesionar desde la Legislatura de Mendoza: "La participación remota autorizada en el artículo precedente se realizará, preferentemente, desde la sede de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, sin que la utilización de dicho ámbito constituya condición de validez de la autorización, pudiendo la señora Senadora participar desde otro lugar que garantice las condiciones técnicas en caso de ser necesario".