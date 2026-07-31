Victoria Villarruel tildó de "parásito" a Diego Santilli tras pedirle que renuncie: "Pretende conspirar contra el orden republicano"

La vicepresidenta escribió un posteo lapidario contra el jefe de Gabinete, quien le había pedido la renuncia tras poner en duda el estado mental de Javier Milei.

Luego de que Diego Santilli le pidiera su renuncia, la vicepresidenta Victoria Villarruel tildó de “parásito” al jefe de Gabinete y lo acusó de “conspirar contra el orden republicano”. Mediante un posteo en X, la titular del Senado apuntó contra el funcionario, quien se refirió a ella en una entrevista radial durante la mañana de este viernes.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, manifestó Villarruel.

El duro tuit de Victoria Villarruel Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.



Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026 “Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, agregó la exdiputada.

Qué había dicho Diego Santilli sobre Victoria Villarruel El jefe de ministros apuntó contra la vicepresidenta a raíz de sus dichos sobre el mandatario, a quien puso en duda su estabilidad mental. Había asegurado que sentía una "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó Santilli. “En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda; un disparate”, cuestionó.