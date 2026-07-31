Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel tras sus comentarios contra Javier Milei: "Que arme su proyecto y que compita"

La respuesta del jefe de Gabinete elevó la tensión dentro del oficialismo y expuso una ruptura en la cúpula presidencial cada vez más difícil de disimular.

Diego Santilli salió en defensa de Javier Milei después de las duras expresiones que Victoria Villarruel publicó contra el Presidente. El jefe de Gabinete calificó las palabras de la titular del Senado como “un disparate” y profundizó la pelea que atraviesa a la cúpula libertaria. El funcionario cuestionó que la vicepresidenta permanezca dentro del oficialismo mientras sostiene diferencias públicas con el mandatario.

Santilli planteó que cualquier dirigente que rechace el rumbo presidencial debería abandonar el espacio y competir desde otra fuerza. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, afirmó el funcionario y agregó: "¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?“. El mensaje apuntó de forma directa contra Villarruel y expuso el nivel de ruptura dentro del Gobierno. La declaración también cerró filas detrás de Milei frente al nuevo capítulo de la disputa.

El abrazo entre Javier Milei y Diego Santilli. Prensa Casa Rosada Victoria Villarruel había asegurado que Javier Milei sufría “persecuciones imaginarias” y expresó una “genuina preocupación por su estado”. La vicepresidenta también habló de una “locura galopante” después de que el mandatario difundiera una acusación en su cuenta oficial.

Diego Santilli afirmó: “Me parece una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común. Es una falta de respeto y agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula”, y explicó que está “en total desacuerdo” con la vicepresidenta porque “siempre pone palos en la rueda”.