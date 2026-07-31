El proyecto de reforma del Banco Central entró a la Cámara de Diputados y el Gobierno quiere tratarlo en agosto

El Gobierno envió anoche a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El próximo lunes tomará formalmente estado parlamentario para su posterior giro a comisiones.

La iniciativa, anunciada por cadena nacional por el presidente Javier Milei , busca la preservación del valor de la moneda y pretende modificar el régimen de distribución de utilidades, sanear el balance del organismo y actualizar su marco operativo.

Uno de los principales cambios que figura en el proyecto que ya tiene el Congreso establece que el Banco Central tendrá un único mandato: preservar el valor de la moneda. De esta manera, elimina el esquema vigente desde 2012, que le asignaba además objetivos vinculados con el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera. Según el Poder Ejecutivo, la política monetaria debe concentrarse exclusivamente en combatir la inflación.

El proyecto también procura reforzar la autonomía institucional del organismo. Para ello, limita las causales por las que podrán ser removidos el presidente y los directores del Banco Central y dispone que cualquier desplazamiento deberá contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios. Además, elimina la participación del ministro de Economía o de un representante del Poder Ejecutivo en las reuniones del directorio.

Otro de los ejes centrales de la reforma es la prohibición del financiamiento monetario al sector público. La iniciativa deroga el mecanismo de adelantos transitorios al Tesoro, prohíbe que el Banco Central otorgue préstamos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, e impide la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario. Para el Gobierno, estas medidas buscan evitar que la emisión monetaria vuelva a utilizarse para financiar el déficit fiscal.

La propuesta también modifica el régimen de utilidades del Banco Central. A partir de la reforma, solo podrán transferirse al Tesoro ganancias efectivamente realizadas y líquidas, mientras que las ganancias contables derivadas de variaciones del tipo de cambio o de la cotización del oro dejarán de poder distribuirse. Asimismo, cualquier transferencia de utilidades al Estado deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de deuda pública.

Por último, el proyecto prevé un mecanismo transitorio para sanear el balance del Banco Central mediante la cancelación gradual de las letras intransferibles y de los adelantos transitorios otorgados al Tesoro. Además, incorpora cambios operativos, como la modernización de las herramientas de política monetaria, la inclusión de la inembargabilidad de las reservas internacionales dentro de la Carta Orgánica y la derogación de artículos remanentes de la Ley de Convertibilidad.

En el plano técnico, el proyecto introduce modificaciones puntuales sobre la Carta Orgánica del Banco Central. Entre ellas, sustituye el artículo 3°, que fija la misión de la entidad; el inciso g) del artículo 4°, sobre las facultades regulatorias; el artículo 9°, referido a la remoción de las autoridades; el inciso r) del artículo 14; los incisos d) del artículo 17 y a) del artículo 18; los incisos a) y d) del artículo 19; los artículos 21, 24, 33, 34, 38, 39 y 41. Además, incorpora un nuevo inciso i) al artículo 19, deroga el segundo párrafo del artículo 12, los incisos o), q) y w) del artículo 14, el inciso f) del artículo 17 y los artículos 20, 22 y 25 de la Carta Orgánica. A su vez, elimina los artículos 3° y 6° de la Ley 23.928 de Convertibilidad y el artículo 61 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.