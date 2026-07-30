La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una exigencia recurrente del Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional solicitó en reiteradas ocasiones la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que el Gobierno anunciará este jueves.

Tras la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el Gobierno anunciará este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ( BCRA). Algo que el organismo internacional solicitó en reiteradas ocasiones.

En su último staff report, el FMI sostuvo que "a medio plazo, serán fundamentales reformas legales más amplias de la Carta Orgánica del BCRA para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del banco central, incluso mediante el refuerzo de las salvaguardias frente al financiamiento monetario".

Lo que reclama el Fondo es una nueva ley de autonomía del Banco Central, no que desaparezca.

Antes No es la primera vez que la conducción del Fondo Monetario hace este planteo para la máxima autoridad monetaria. El primer mensaje en este sentido lo dio el Fondo en agosto del 2024, cuando comenzaban las negociaciones por el nuevo programa de Facilidades Extendidas, que es el que está vigente actualmente y se anunció en abril de 2025.