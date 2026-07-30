Qué es la carta orgánica del Banco Central y cuántas veces se modificó desde que se creó

El presidente Javier Milei comunicará el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA que busca eliminar la asistencia monetaria al Ejecutivo.

Este jueves el presidente, Javier Milei, anunciará por cadena nacional el proyecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la Ley que establece el funcionamiento de la máxima autoridad monetaria. La iniciativa del Gobierno apunta a reforzar la autonomía de la entidad y limitar de manera permanente cualquier mecanismo de asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

El objetivo declarado es "blindar" institucionalmente al Banco Central frente a futuros cambios de gobierno. Entre las principales medidas que anunciará Milei se encuentran:

Prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Eliminación de la transferencia de utilidades contables al Tesoro.

Prohibición del uso de letras intransferibles para asistir al Estado.

Endurecimiento de los requisitos y causales para remover al presidente y a los directores del Banco Central.

Creación de un régimen de sanciones penales para quienes vulneren la autonomía de la entidad o habiliten asistencia monetaria al Ejecutivo. Qué es la carta orgánica del BCRA La carta orgánica del BCRA es la ley que establece el funcionamiento de la máxima autoridad monetaria, el marco legal que determina qué puede y qué no puede hacer, y la manera que debe relacionarse con el Poder Ejecutivo. En concreto, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede actuar.

Entre sus principales lineamientos se encuentran las regulaciones sobre sus funciones, la conformación del directorio, la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y los límites a la asistencia financiera al Ejecutivo.

Estas disposiciones están plasmadas en la Ley 24.144, sancionada en septiembre de 1992 y que luego recibió dos modificaciones en sus artículos. El capítulo se titula "Naturaleza y objeto" y en su artículo 3º sostiene que "es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda". En el mismo artículo detalla que: