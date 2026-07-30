Qué es la carta orgánica del Banco Central y cuántas veces se modificó desde que se creó
El presidente Javier Milei comunicará el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA que busca eliminar la asistencia monetaria al Ejecutivo.
Este jueves el presidente, Javier Milei, anunciará por cadena nacional el proyecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la Ley que establece el funcionamiento de la máxima autoridad monetaria. La iniciativa del Gobierno apunta a reforzar la autonomía de la entidad y limitar de manera permanente cualquier mecanismo de asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.
El objetivo declarado es "blindar" institucionalmente al Banco Central frente a futuros cambios de gobierno. Entre las principales medidas que anunciará Milei se encuentran:
- Prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
- Eliminación de la transferencia de utilidades contables al Tesoro.
- Prohibición del uso de letras intransferibles para asistir al Estado.
- Endurecimiento de los requisitos y causales para remover al presidente y a los directores del Banco Central.
- Creación de un régimen de sanciones penales para quienes vulneren la autonomía de la entidad o habiliten asistencia monetaria al Ejecutivo.
Qué es la carta orgánica del BCRA
La carta orgánica del BCRA es la ley que establece el funcionamiento de la máxima autoridad monetaria, el marco legal que determina qué puede y qué no puede hacer, y la manera que debe relacionarse con el Poder Ejecutivo. En concreto, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede actuar.
Entre sus principales lineamientos se encuentran las regulaciones sobre sus funciones, la conformación del directorio, la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y los límites a la asistencia financiera al Ejecutivo.
Estas disposiciones están plasmadas en la Ley 24.144, sancionada en septiembre de 1992 y que luego recibió dos modificaciones en sus artículos. El capítulo se titula "Naturaleza y objeto" y en su artículo 3º sostiene que "es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda". En el mismo artículo detalla que:
- El Banco deberá desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias, en un todo de acuerdo con la legislación que dicte el Honorable Congreso de la Nación.
- En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
- El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.
A su vez, el artículo 4º marca otras funciones del Central, como por ejemplo:
- Regular la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la economía.
- Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten.
- Actuar como agente financiero del Estado nacional, asesor económico, financiero, monetario y cambiario del Poder Ejecutivo nacional.
- Concentrar y administrar, en su carácter de agente financiero del Estado nacional, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos.
- Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales.
Los cambios que tuvo la carta orgánica del BCRA
- El Banco Central de la República Argentina se creó en 1935 y se sancionó su primera Carta Orgánica.
- En 1992, se sancionó la Ley 24.144 que reemplazó la anterior. Aquí se buscó como misión principal preservar el valor de la moneda y se limitan los adelantos al Tesoro.
- En 2002, en el marco de la salida de la convertibilidad, se modifican numerosos artículos para adaptar el funcionamiento del Banco Central al nuevo régimen cambiario y financiero. No reemplaza toda la Carta Orgánica, pero constituye una reforma de gran alcance.
- En 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se promulgó la Ley 26.739 y modificó algunos articúlos, entre lo que se destacan los que marcan que se amplía el mandato del BCRA. También flexibiliza el uso de reservas y amplía las posibilidades de asistencia al Tesoro. Además de la estabilidad monetaria, incorpora la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. "El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social", reza uno de los artículos que se incorporó en 2012 y modificó el texto original.