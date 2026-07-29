Javier Milei anuncia la reforma del Banco Central: uno por uno, los cambios clave
El jueves Javier Milei presentará la reforma del Banco Central con cambios en su funcionamiento y objetivos. Qué propone y cuáles son los puntos principales.
El presidente Javier Milei presentará este jueves por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), un proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en agosto. La iniciativa busca reforzar la independencia del organismo, limitar el financiamiento al Estado y volver a priorizar la estabilidad de la moneda.
Qué cambios propone la reforma del Banco Central
El proyecto fue elaborado por el presidente junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Aunque durante la campaña Milei propuso el cierre del Banco Central, la iniciativa que impulsa el Gobierno mantiene el organismo, pero modifica de manera profunda su Carta Orgánica para restringir sus funciones y fortalecer su autonomía.
Entre los principales cambios que impulsa el Gobierno se encuentran:
- El BCRA volverá a tener como único objetivo preservar el valor de la moneda, en base a la postura de que la inflación responde a un exceso de emisión monetaria.
- Se limitará el financiamiento al Tesoro. El proyecto busca prohibir o restringir los adelantos transitorios, el uso de utilidades contables y otros mecanismos que permitan financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
- Se eliminarán las Letras Intransferibles utilizadas históricamente para asistir al Estado y se limitará la distribución de utilidades del Banco Central.
- Habrá mayores requisitos para remover a las autoridades del organismo. La iniciativa busca reforzar la independencia del Banco Central frente a los cambios de gobierno y reducir la influencia política sobre sus decisiones.
- Se establecerá un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplan las nuevas reglas sobre el financiamiento del Estado a través del Banco Central.
Qué busca el Gobierno con la reforma del BCRA
Según explicó la Casa Rosada, el objetivo de la iniciativa es evitar que el Banco Central vuelva a utilizarse como una herramienta para financiar el gasto público y consolidar un esquema centrado en la estabilidad monetaria.
La reforma también responde a uno de los planteos del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia el Gobierno sobre la necesidad de fortalecer la independencia del Banco Central mediante cambios en su marco legal.
El proyecto será presentado oficialmente por Milei durante una cadena nacional y luego enviado al Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento durante el segundo semestre.