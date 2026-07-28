Fin de una racha histórica: el Banco Central interrumpió su ciclo comprador tras 135 jornadas consecutivas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso fin este martes a una de las rachas compradoras más extensas de los últimos años en el mercado cambiario. La entidad acumulaba 135 jornadas consecutivas con saldo comprador desde el 2 de enero, cuando comenzó a intervenir de manera sostenida en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en el marco de la denominada “fase 4” del programa monetario.

Con el corte de esa secuencia, el BCRA dejó de sumar divisas por primera vez en más de siete meses.

Desde el inicio de esta etapa del programa económico, el Banco Central había adquirido US$13.128 millones en el mercado mayorista. Las proyecciones oficiales ubicaban el objetivo de acumulación entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez del mercado cambiario.

Durante julio, el ritmo de compras venía acelerándose. El promedio diario se ubicaba en US$116 millones, por encima del promedio anual de US$97 millones.

Hasta este martes, las compras del mes alcanzaban US$1.963 millones, frente a US$1.418 millones registrados en junio.

Por qué se frenó la acumulación de reservas

Según el reporte, la alta demanda de dólares del sector energético limitó la capacidad del Banco Central para continuar comprando divisas. Las reservas internacionales cerraron la jornada en US$48.931 millones, con una caída diaria de US$234 millones.

Cómo cerró el dólar hoy

En una jornada en la que el mercado mantuvo su sesgo alcista, el dólar mayorista se sostuvo por debajo de los $1.500 y quedó a 22,9% del techo de la banda cambiaria, actualmente ubicado en $1.841,169.

En el segmento minorista: