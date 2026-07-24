El Banco Central compró 345 millones de dólares y ya acumula más de 13.000 millones en 2026

Las fuertes compras de dólares del Banco Central se sustentan en la liquidación del agro, la energía y la minería, junto a la colocación de deuda, permitiendo al BCRA capturar una porción significativa de las divisas disponibles en el mercado.

El Banco Central de la República Argentina continúa con su política de acumulación de reservas internacionales.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda de este viernes con una de sus intervenciones más fuertes del mes: compró USD 345 millones en el mercado oficial. La operación llevó el saldo acumulado de 2026 por encima de los USD 13.000 millones, en el marco de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario puesto en marcha en enero.

Con esta operación, las adquisiciones del año alcanzan USD 13.101 millones, dentro del rango objetivo fijado por el Gobierno —entre USD 10.000 y USD 17.000 millones— para todo 2026.

El peso de la autoridad monetaria en el mercado La rueda mostró además el peso específico de la autoridad monetaria dentro del mercado; el volumen operado fue de USD 461 millones, lo que implica que el BCRA absorbió cerca del 75% de las divisas negociadas al contado. Con este resultado, el saldo comprador de julio trepó a USD 1.936 millones, mientras que la entidad encadenó 134 jornadas consecutivas con saldo positivo, tanto dentro como fuera del mercado cambiario.

Las compras de este viernes se inscriben en una dinámica que combina liquidaciones del complejo agroexportador, del sector energético y minero, y colocaciones de deuda en los mercados internacionales por parte de empresas y gobiernos provinciales.

Estos flujos de dólares permitieron al Banco Central “captar una parte considerable de los dólares disponibles” entre enero y julio. Esto ocurrió aun cuando en junio la autoridad monetaria redujo su intervención para aliviar la presión sobre la divisa, en un mes en el que el tipo de cambio mayorista avanzó más de 5% y se ubicó por encima de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.