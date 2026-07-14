El Banco Central compró US$532 millones en un día y alcanzó su mayor adquisición en la era Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró este martes la mayor compra diaria de dólares de la gestión de Javier Milei al adquirir US$532 millones , una cifra que no se observaba desde diciembre de 2022.

Con este resultado, la autoridad monetaria extendió a 126 jornadas consecutivas su saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario y elevó las adquisiciones acumuladas en 2026 a US$12.267 millones , superando el umbral de los US$12.000 millones.

De acuerdo con fuentes oficiales, el fuerte ingreso de divisas respondió principalmente a dos factores:

Este escenario permitió que el organismo conducido por Santiago Bausili reforzara la acumulación de reservas internacionales.

Una elevada oferta de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) .

La liquidación de una Obligación Negociable (ON) .

Desde el inicio de la denominada fase cuatro del programa monetario y cambiario , implementada en enero de este año, el Banco Central acumula compras por US$12.267 millones .

La meta fijada por el equipo económico para todo 2026 era incorporar entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, por lo que el organismo ya superó el piso previsto cuando todavía restan varios meses para finalizar el año.

Qué impulsó la oferta de divisas

Según fuentes del mercado, la acumulación de reservas fue favorecida por distintos factores:

Las liquidaciones del sector agroexportador.

El ingreso de dólares provenientes del sector energético.

Las emisiones de deuda de empresas argentinas.

Las colocaciones internacionales realizadas por algunas provincias.

Todos estos movimientos incrementaron la oferta de divisas y facilitaron la intervención compradora del Banco Central.

La compra más importante de la era Milei

Los US$532 millones adquiridos este martes también superaron la compra de US$468 millones registrada en abril de 2024, que hasta ahora era la mayor operación diaria de la actual administración.

Para encontrar un monto superior hay que remontarse al 29 de diciembre de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se encontraba vigente el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido popularmente como "dólar soja", que incentivaba la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario.