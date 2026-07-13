El Banco Central acumula 125 días de compras y ya superó su meta anual de reservas de 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 125 jornadas consecutivas con saldo positivo en sus operaciones cambiarias, tras haber superado el objetivo anual de compra de divisas.

Este lunes, la autoridad monetaria sumó otros USD 280 millones —su mejor registro en un mes y medio y el quinto más alto del año—, con lo que el acumulado de 2026 ya trepa por encima de los USD 11.700 millones.

Desde que arrancó el actual esquema monetario en enero, el BCRA adquirió USD 11.735 millones dentro y fuera del mercado de cambios. La entidad solo cerró en rojo el 2 de enero; el resto de las ruedas terminó con saldo favorable.

El pico de compras se registró el 10 de abril, con USD 457 millones en una sola jornada.

Las proyecciones oficiales para este año ubicaban el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la oferta de divisas y de la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que el comportamiento de esas dos variables será decisivo para sostener las metas.

Con el ritmo actual, la autoridad monetaria ya alcanzó el objetivo de acumulación de reservas fijado para 2026.

Durante el primer trimestre, el crecimiento de las reservas netas estuvo atado a las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Para sostener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió parte de ese excedente colocando deuda en moneda local, con el objetivo de contener el dólar y la inflación.

El agro, motor de las reservas

El ingreso de dólares del sector agrícola sigue siendo determinante para robustecer las reservas. En el último mes, la liquidación del campo se aceleró y se consolidó como la principal fuente de recursos para las compras del Central.

Pese a la racha compradora, las reservas del BCRA cerraron en USD 48.205 millones, con una baja de USD 517 millones en la jornada. El retroceso se explica por la salida de divisas tras el pago de un abultado vencimiento de deuda en moneda extranjera.