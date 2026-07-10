Del mensaje de unidad del 9 de Julio al desafío de la gestión: cómo sigue el plan de Milei para llegar a 2027

El oficialismo cerró una semana atravesada por señales internas y ahora concentra sus esfuerzos en mostrar resultados concretos antes de la próxima elección presidencial.

Tras el acto del 9 de julio, la Casa Rosada busca que la estabilidad financiera, la baja de la inflación y las nuevas reformas económicas se transformen en respaldo político frente a los próximos comicios. La ceremonia funcionó como una especie de “paños fríos” tras los movimientos internos que sacudieron al Gobierno durante las últimas semanas.

Javier Milei mostró gestos hacia distintos sectores del espacio libertario y dejó atrás, al menos por unos días, la discusión alrededor de la salida de Manuel Adorni, que obligó a la administración libertaria a reacomodar su esquema de comunicación.

Javier Milei junto a su nuevo Gabinete. ¿Y ahora qué sigue? El Gobierno divide sus discusiones entre dos espacios: Por un lado, la mesa política trabaja sobre la agenda legislativa y los acuerdos internos; por el otro, el equipo económico avanza con las medidas vinculadas al programa financiero y las próximas reformas.

La foto de Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no fue un movimiento inocente, sino que mostró de cierta manera el respaldo del Ejecutivo a la hoja de ruta económica.

Recordemos que el oficialismo prepara cambios respecto a la Carta Orgánica del Banco Central en una iniciativa que cuenta con el apoyo de Bausili (actual presidente del BCRA) y el pulgar arriba de la vocera del FMI, Julie Kozak. El paquete de medidas también incluye una nueva Ley de Mercado de Capitales, el mecanismo conocido como “shutdown” y cambios en la Ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno considera que esas reformas forman parte de una etapa posterior al ajuste inicial y apuntan a modificar estructuras económicas de largo plazo.