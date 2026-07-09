Tras la idea de Milei, el Gobierno ya trabaja para que la Scaloneta vaya a Casa Rosada y prevé reuniones

La propuesta de Javier Milei de ceder la Casa Rosada a la Selección Argentina tras su participación en el Mundial es una realidad y hay funcionarios que le empiezan a dar forma.

Si bien la idea estará estrictamente supeditada a la aceptación de los jugadores, en el Gobierno quieren tener un plan ante esa eventualidad. El mandatario afirmó que está dispuesto a que la Scaloneta festeje su actuación en la copa, independientemente si sale campeón, subcampeón o si queda fuera previamente.

"Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, afirmó a El Observador, y agregó: “No tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos".

El Ministerio de Seguridad y algunas autoridades con despacho en Casa Rosada empezaron a pensar ese presunto dispositivo. Si Argentina supera a Suiza, se prevé una inminente reunión con responsables del Gobierno porteño con el objetivo de aunar criterios de cara a una organización en conjunto.

Todas las fuentes consultadas por MDZ reparan que “es mejor hacerlo frente a Casa Rosada que repetir una movida como en 2022 donde fue casi imposible que los jugadores circulen en micro por la 9 de Julio”. “Ya lo venimos pensando, pero no nos queremos adelantar. Aceleraremos si ganan con Suiza, ya tenemos pensadas las reuniones”, enfatizó una fuente inobjetable del Ejecutivo.

Se produjeron serios incidentes en Casa Rosada en el velatorio a Maradona Télam

Está claro que hay funcionarios que se muestran más desconfiados del éxito de esa iniciativa. Para algunos colaboradores de Milei, es reciente lo ocurrido en el anterior mundial, cuando la Scaloneta ignoró a Alberto Fernández, no visitó Balcarce 50 y Claudio “Chiqui” Tapia le hizo una recordada “pantalla” Wado de Pedro para que no pueda saludar a Messi en Ezeiza.

A su vez, hay temor sobre un posible descontrol de quienes quieran acercarse a la Selección y recuerdan los graves incidentes en el velatorio de Diego Maradona, donde cientos de personas entraron a Rosada, produjeron destrozos y hasta quisieron robarse el féretro.

Un referente de la mesa chica manifestó sensaciones encontradas, pero aclaró que ese dispositivo se haría con los jugadores llegando en helicóptero y con un vallado a 40 metros de la Casa de Gobierno, teniendo en el medio a los efectivos policiales y de bomberos, con mangueras que servirán para repeler desmanes. "Si lo hacemos, no será un operativo light como esa vez", aclaran.