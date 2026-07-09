Golpe a la estrategia de Milei: Axel Kicillof gana espacio como rival y desplaza a Cristina en las encuestas

En el marco de las internas partidistas y los vaivenes electorales del peronismo de cara a los próximos comicios, la imagen de Axel Kicillof se posiciona como principal adversario político de Javier Milei . Las últimas mediciones de opinión pública ubicaron al gobernador bonaerense como el dirigente opositor con más presencia, a pesar de que el mandatario provincial aún no cuenta con una candidatura presidencial formalizada.

Kicillof mantiene su estrategia enfocada en la confrontación con la Casa Rosada y evita profundizar la disputa interna dentro del peronismo, donde sectores vinculados a Cristina Fernández de Kirchner todavía discuten el liderazgo del espacio.

Kicillof aceleró en la carrera por convertirse en el principal rival político de Javier Milei. En poco más de dos años pasó de 6% a 34% según la medición realizada por Casa Tres , la firma dirigida por Mora Jozami, que comparó la percepción de los dirigentes desde los primeros meses del mandato de Milei hasta el escenario actual.

Cristina Kirchner quedó detrás de Kicillof en la consulta sobre quién es la principal referencia opositora. La expresidenta reunió el 19% de las menciones y Sergio Massa arañó un 2%. El dato que mira con atención el peronismo es la distancia que logró sacar Kicillof dentro de la disputa interna .

La pelea por la imagen política sumó un nuevo capítulo a la serie: Axel Kicillof y Patricia Bullrich quedaron cerca en valoración positiva , aunque los detalles de los estudios muestran una ventaja del gobernador bonaerense frente a sus principales competidores.

El relevamiento de Opina Argentina ubicó a Kicillof con un 44% de imagen positiva y un 52% negativa, mientras que Bullrich alcanzó el mismo porcentaje favorable, pero con un rechazo del 53%. La diferencia se mostró al medir las opiniones más favorables: el mandatario bonaerense reunió un 31% de imagen “muy positiva”, frente al 26% de la senadora.

Los datos de Management & Fit sumaron otra señal para el gobernador: En el podio, Axel Kicillof con 34,1% de imagen positiva, 14,1% regular y 49% negativa; seguido por Cristina Kirchner con un 33,5% positiva, 13,6% regular y 51,5% negativa; y a continuación por Patricia Bullrich con un 32,9% de imagen positiva, un 18,6% regular y un 46,9% negativa.

Con poco más de dos puntos de diferencia, el presidente Javier Milei consiguió un 30,3% de valoración positiva, 16,9% regular y 52,1% negativa. Mientras que Karina Milei ganó el puesto a los dirigentes con mayor rechazo con un 62% de imagen negativa.