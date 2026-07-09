Polémica por el discurso de una inspectora en un acto del 9 de Julio: cuestionó a Javier Milei y defendió a Axel Kicillof

Un acto por el 9 de Julio en una escuela secundaria de Tres de Febrero quedó en el centro de la polémica después de que una inspectora regional bonaerense pronunciara un discurso con críticas al Gobierno de Javier Milei y referencias a la gestión del gobernador Axel Kicillof .

La intervención estuvo a cargo de María Escoba r, inspectora regional bonaerense, durante el acto realizado en la Escuela Secundaria N° 32 de Loma Hermosa, ante directivos, docentes, alumnos y familias.

"Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires y del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos 110 años después a este momento?", expresó al comenzar su discurso.

Durante su exposición, la funcionaria cuestionó la situación del país y sostuvo: "Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica. Creemos que puede ser un poco ficticio hablar de ello, sin nuestros jubilados protegidos y percibiendo salarios justos, sin nuestros médicos valorados acorde a su entrega cotidiana, sin nuestros artistas creando el alma de la cultura, sin la inclusión plena de la discapacidad y reconociendo sus derechos".

Escobar también hizo referencia a la situación educativa y afirmó que no existe independencia "cuando estamos regalando los recursos naturales". En ese sentido, agregó: "Ahí construimos independencia, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos con una idea o con otra".

En otro tramo de su mensaje sostuvo: "Lo que no podemos ser es neutrales, porque no existe la neutralidad, muchachos. Los que trabajamos en las escuelas decimos que no existe la escuela neutral". Luego mencionó a figuras históricas y dirigentes políticos, entre ellos José de San Martín, Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, Alfredo Palacios, Ricardo Balbín, Raúl Alfonsín, Juan Domingo Perón, Eva Duarte y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Al cerrar su intervención manifestó: "Argentina se va a recuperar de este momento gris que está atravesando, porque es parte de la historia y está bien reconocerlo. Quien no reconoce su contexto, no puede mejorarlo y eso no significa que pensemos todos igual, sino que de las diferencias surja lo más lindo que tenemos, que es el futuro de nuestra Nación. ¡Viva la independencia!".

El discurso fue grabado por personas presentes en el acto y comenzó a difundirse en redes sociales, donde recibió críticas por el contenido expresado durante una ceremonia escolar.

Las repercusiones que tuvo el discurso: "Desagradable"

Uno de los primeros en cuestionar la intervención fue el exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien escribió: "Una barbaridad la bajada de línea política que hizo hoy, usando el 9 de Julio, una funcionaria provincial de Educación en Tres de Febrero. La escuela está para educar y sí debe ser neutral. Educación y no adoctrinamiento".

Por su parte, la secretaria de Capital Humano del municipio, Daniela Reich, calificó la situación como "desagradable, inoportuna y desubicada". En declaraciones a TN afirmó: "Fue frente a los padres y a los alumnos. Fue una bajada de línea, un uso político de un acto patrio tan icónico como el de un 9 de Julio. El 9 de Julio es de todos, no es de Milei o de Axel o Cristina, es de todos los argentinos".

Además, sostuvo que se trató de "una falta de respeto al presidente que votaron los argentinos, pero especialmente a la comunidad educativa" y responsabilizó al gobernador por las expresiones de la inspectora.

Finalmente, Reich indicó que la Municipalidad analiza presentar una denuncia por un presunto incumplimiento de la normativa docente, al considerar que no pueden "tomarse a la liviana estas actitudes".