Fin de semana patrio en Buenos Aires: Fan Fest, sabores argentinos y planes imperdibles

Buenos Aires se prepara para un fin de semana patrio con actividades para todos los gustos: festejos por el Día de la Independencia , ferias gastronómicas, música, tradición, teatro, deporte y Fan Fest para seguir a la Selección argentina en pantalla gigante.

Los porteños tendrán dos puntos de encuentro para vivir los cuartos de final del Mundial y acompañar a la Scaloneta. En Plaza Seeber, ubicada en Av. del Libertador y Sarmiento, el Fan Fest transmitirá los partidos en vivo. La propuesta comenzará el sábado desde las 16, con música, DJ sets en vivo, juegos para chicos, experiencias interactivas y un patio gastronómico. La programación futbolera incluirá Noruega vs Inglaterra a las 18 y, a las 22, el partido principal de la jornada: Argentina vs Suiza.

El Parque de los Andes, en Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery, también será sede de una gran convocatoria barrial para ver a la Selección.

Cómo viene siendo habitual, el partido de la Selección podrá verse en el Fan Fest en Palermo.

Este sábado a las 22, los hinchas podrán alentar a Argentina frente a Suiza en una tribuna a cielo abierto, con pantalla gigante y ambiente mundialista. Antes del encuentro de Argentina, a las 18, también se transmitirá Noruega vs Inglaterra.

El jueves, la Casa de la Cultura, ubicada en Av. de Mayo 575, abrirá sus puertas para celebrar el Día de la Independencia con una propuesta familiar.

La actividad incluirá un recorrido por el restaurado edificio histórico donde funcionó el mítico diario La Prensa. También habrá música, danzas, actividades para todas las edades, chocolate caliente y churros. La jornada será de 9 a 11, con entrada libre sujeta a la capacidad de la sala.

Bandas militares en el Campo Argentino de Polo

Otra de las propuestas centrales del 9 de Julio será el encuentro de bandas militares en el Campo Argentino de Polo, en Av. del Libertador y Av. Dorrego. Desde las 14, bandas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ofrecerán un repertorio especial por el Día de la Independencia.

Bandas Militares en el Campo Argentino de Polo, otra de las propuestas. GCBA

El programa combinará interpretaciones sinfónicas, música tradicional y exhibiciones vinculadas con la historia, el ceremonial y la cultura.

Sabores de todo el país

La agenda gastronómica tendrá varias paradas destacadas. Una de ellas será la vigésima edición de Caminos y Sabores, el encuentro que reúne productores regionales, cocineros, artesanos y emprendedores.

La Ciudad participará con un stand dedicado a los sabores tradicionales porteños. La feria se realizará del jueves al domingo, de 12 a 20, en el predio BA Ferial, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221. Las entradas están disponibles en caminosysabores.com.ar.

Sabores de la Patria

También llega una nueva edición de Sabores de la Patria, el festival dedicado a los platos más representativos de la cocina argentina. Los visitantes podrán degustar empanadas, locro, carnes, humitas, tamales, pastelitos y otras preparaciones típicas.

Además, habrá un mercado de productores con quesos, embutidos, yerba mate, aceites y productos regionales de distintos puntos del país. La actividad se realizará el jueves y el viernes, de 12 a 20, en Av. del Libertador y Av. Pueyrredón.

Folklore y baile en La Boca

La Usina del Arte, en Caffarena 1, se vestirá de celeste y blanco para celebrar el Día de la Independencia con una gran peña. El encuentro será este jueves, de 14.30 a 19, en el Salón Mayor. La programación incluirá música en vivo, danzas folclóricas y clases de baile.

Mataderos celebra la tradición argentina

La Feria de Mataderos tendrá una edición especial por el Día de la Independencia. Desde hace 40 años, este espacio celebra las costumbres y tradiciones argentinas a través de la gastronomía, las artesanías, la música y la danza. La cita será este jueves, de 11 a 18, en Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales.

Una bandera argentina de 250 metros

El deporte también formará parte de los festejos patrios. Más de seis mil corredores se reunirán en los Bosques de Palermo para participar de una carrera de 9 K y una prueba participativa de 3 K. Como parte de la actividad, los participantes formarán una gran bandera argentina de 250 metros lineales. La largada será el jueves a las 8, en Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego.

Teatro para toda la familia en Mataderos

El Gran Circo, clásico del Grupo de Titiriteros del San Martín y homenaje de Ariel Bufano a los orígenes del teatro nacional, llega al Cine Teatro El Plata. Las funciones serán los sábados y domingos a las 15, en Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Las entradas se pueden conseguir en complejoteatral.gob.ar.

Cocina francesa en Plaza Francia

El fin de semana también tendrá sabores internacionales. Plaza Francia, en Av. del Libertador 1400, recibirá una nueva edición de la Feria Lucullus, en el marco del Día Nacional de Francia. La propuesta reunirá pastelería gala, quesos, platos tradicionales y producción gourmet. Además, habrá talleres de cocina y música en vivo. La feria se realizará de 11 a 18.30.