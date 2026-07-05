Clima en Buenos Aires: lluvias este domingo y cuándo mejora el tiempo en la semana

El SMN prevé neblina durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche. La temperatura irá de 7 a 12 grados.

Tras un domingo con lluvias en Buenos Aires, el clima mejorará en la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima este domingo 5 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jornada comenzará con neblina y, hacia la tarde, se esperan lluvias aisladas que podrían continuar durante la noche. Para el resto de la semana, el pronóstico marca cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso.

Cómo estará el clima este domingo en CABA Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían presentarse con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Ese escenario se mantendría también durante la noche, con la misma intensidad prevista.

En cuanto a la temperatura, el domingo tendrá una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados, por lo que se espera un día fresco, húmedo y con condiciones inestables durante buena parte de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo el resto de la semana Luego de un domingo con neblina y probabilidad de lluvias aisladas, el pronóstico para los próximos días muestra una mejora en las condiciones del tiempo en CABA.

Para el lunes 6 de julio, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura mínima será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 13 grados.