Tras 10 años, Soy Luna vuelve a los escenarios: cuándo será el esperado show de regreso en Buenos Aires

El elenco de Soy Luna volverá a los escenarios con Soy Luna Tour, El Último Show , una gira que comenzará en octubre de 2026 y recorrerá distintos países de Latinoamérica. En Argentina, la presentación confirmada será el 9 de octubre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio marca el regreso en vivo de parte de los protagonistas de la serie. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto encabezarán el espectáculo junto a un cuerpo de bailarines.

Soy Luna Tour, El Último Show contará con las canciones más emblemáticas de la serie que supo acompañar a una generación, así como, también, presentarán temas de la nueva temporada.

La gira contará con presentaciones en Buenos Aires y Córdoba, en Argentina. También pasará por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en México; Bogotá, en Colombia; San José, en Costa Rica; Santo Domingo, en República Dominicana; Santa Cruz de la Sierra y La Paz, en Bolivia; Guayaquil y Quito, en Ecuador; Montevideo, en Uruguay; Lima, en Perú; y Santiago, en Chile.

El regreso a los escenarios se produce en el marco del estreno de Soy Luna: Volver a Rodar , la nueva temporada de la serie original de Disney+. El lanzamiento está previsto para el 24 de julio en la plataforma de streaming. Las tres primeras temporadas ya se encuentran disponibles en Disney +.

Karol Sevilla y Ruggero vuelven juntos al escenario. Gentileza

La nueva entrega dará continuidad a la historia que tuvo alcance en audiencias de Latinoamérica y Europa. El elenco protagónico estará integrado por Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi.

La dirección volverá a estar en manos de Martín Sabán, también vinculado con Violetta. El guion estará a cargo de Marina Efron, quien trabajó en Violetta, Siempre fui yo y La partitura secreta.

El éxito de Soy Luna

Las primeras tres temporadas se estrenaron en Disney Channel entre 2016 y 2018. Durante esos años, alcanzaron a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica, de acuerdo con la información difundida por la producción.

Karol Sevilla y Ruggero. Gentileza

La serie fue emitida en casi 150 países y doblada en 15 idiomas. Además, tuvo desarrollo fuera de la pantalla a través de productos de consumo, discos y giras. Según los datos comunicados, se desarrollaron cerca de 10.000 productos en más de 10 categorías.

La música también formó parte del alcance de la marca. Soy Luna tuvo seis discos de estudio, con certificaciones internacionales que incluyeron multiplatino. La propuesta musical fue uno de los ejes que luego se trasladó a los espectáculos en vivo.

Qué se sabe de las entradas para ver a Soy Luna

Ahora bien, los detalles de las entradas, beneficios y canales oficiales se anunciarán próximamente a través de las cuentas del tour en Instagram y TikTok: @soylunaultimotour.