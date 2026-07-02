Qué hacer en Mendoza este viernes: la guía definitiva para disfrutar el invierno
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este viernes 3 de julio. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este viernes en Mendoza?
- Toy Story 5 estreno: Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.
Dónde: Nave UNCuyo (Maza 250)
Horario: 15:00, 17:00 y 19:20 horas.
Entradas: $9.000 en este link
- Solo danza: Antes del receso de invierno, sumergite en una función llena de magia, ritmo y expresión. Dirigidos por la Profesora Ana Laura Ortolani, los alumnos y docentes de la escuela celebran el receso invernal desde la elegancia de la danza clásica y contemporánea, hasta la fuerza del flamenco, el español, nuestro folklore y el malambo. ¡Comprá tus entradas!
Dónde: Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $8.000 en este link
- Proyección El bebé de Rosmery: Los Woodhouse, un matrimonio neoyorquino, se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman Castevet, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los Woodhouse deciden tener un hijo; pero, cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal.
Dónde: Microcine Municipal (Calle 9 de julio n°500 subsuelo, Mendoza)
Horario: 21:00 horas
Entradas: Gratis