Toy Story estrenó su quinta película y los cines se llenaron ¿vale la pena o la saga va en decadencia?

Disney y Pixar apostaron por una nueva etapa de la historia de Toy Story y los fanáticos los apoyaron, pero ¿vale la pena gastar el dinero para verla en cine?

De la mano de John Lasseter y con solamente 30 millones de dólares en presupuesto, Toy Story vio la luz del sol en el año 1995 y el cine de animación ya no volvió a ser lo mismo. Su importancia fue tal debido a varios factores, entre ellos la combinación de grandes industrias como Pixar y Disney, como también el hecho de casi haber obligado a la Academia a sumar la categoría Mejor Película de Animación para su entrega de Premios Oscar.

Woody es el gran protagonista de toda la saga de Toy Story. Disney La recaudación de esta cinta superó los 300 millones de dólares y provocó que fuese el inicio de una saga que aún no llega a su final. Los personajes de esta historia comenzaron siendo pocos, pero se mantuvieron durante varias entregas: Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4 y la quinta entrega estrenada este 2026.

Luego de ser enemigos públicos, Woody y Buzz se vuelven amigos íntimos. Disney El querido vaquero Woody, el astronauta Buzz Ligthyear y la simpatica compañera Jessie se han acompañado en una inmensidad de aventuras y hasta cambiaron de dueños pasando de Andy a un jardín de infantes hasta llegar a la actual Bonnie. Junto a ellos, una larga lista de amigos también dieron presente en cada cinta: Rex, Slinky, Señor y señora Cara de papa, Betty Boo Beep y Hamm, entre tantos otros.

¿Vale la pena ver Toy Story 5 en el cine? En este 2026, llegó el momento de la quinta entrega, película sumamente esperada por los nostálgicos fanáticos de más de 20 años de edad. La ilusión de una buena película era grande porque esos seguidores se mantuvieron firmes durante años, a pesar de que la cuarta película de la saga no fue muy bien vista y muchas personas la consideraron como la decadencia de la saga.

Woody y Buzz vuelven a juntarse para ayudar a Jessie. Disney Sin embargo, Toy story 5 llegó para reivindicar lo poco que los números cayeron en las dos anteriores entregas -que en realidad se trató de una no tan alta recaudación de la cuarta cinta respecto de la tercera, nada más que eso-. En esta ocasión, Bonnie vuelve a ser protagonista junto a un nuevo juguete que sus padres deciden regalarle ante la falta de amistades: una tablet.