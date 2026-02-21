Vuelve Toy Story 5: así es el dramático tráiler que muestra a Woody y Buzz contra un enemigo inesperado

Pixar reveló el primer adelanto de la quinta entrega: Woody y Buzz se reúnen para rescatar a Bonnie de su adicción a la tecnología.

Toy Story 5 llegará a los cines argentinos el próximo 18 de junio de 2026. / Disney

La nostalgia y la modernidad chocan en el primer vistazo de lo que será el evento cinematográfico del año. Siete años después de una despedida que parecía definitiva, Pixar sacudió las redes este jueves con el tráiler oficial de Toy Story 5.

Toy Story 5 Tráiler Oficial En esta oportunidad, el legendario estudio de animación propone un giro narrativo audaz: Woody, Buzz Lightyear y toda la banda de Bonnie no se enfrentan a un villano de plástico, sino a la fascinación hipnótica que generan las pantallas en la infancia actual.

La batalla existencial que plantea Pixar para el 2026 con Toy Story El conflicto central gira en torno a Lilypad, una tableta inteligente de apariencia inofensiva que ha capturado por completo la atención de Bonnie, aislándola de su familia y, por supuesto, de sus viejos amigos de madera y plástico.

toy-story-5 Serán los juguetes contra la tecnología. Disney Las imágenes del tráiler muestran un detalle que no pasó desapercibido para los fans: el paso de los años en Woody, quien luce una incipiente “calvicie” debajo de su icónico sombrero vaquero. Mientras tanto, Buzz asume la logística de una misión desesperada para recuperar el interés de la niña, en una historia que obliga al comisario a reintegrarse al grupo tras su partida al final de la cuarta película.

_toy story 5 (1) Jessie tendrá un rol clave en la lucha por recuperar el tiempo de juego de la niña. Disney El director Andrew Stanton, mente detrás de éxitos como Wall-E, aclaró a Variety que la película no busca señalar culpables, sino reflexionar sobre una realidad ineludible. “Es en realidad la toma de conciencia de un problema existencial: que ya casi nadie está jugando con juguetes”, explicó el cineasta.