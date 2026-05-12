Marcha Federal Universitaria: Georgina Barbarossa apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el recorte a las universidades

En medio de un nuevo reclamo universitario contra el ajuste en educación, Georgina Barbarossa expresó toda su indignación al aire de A la Barbarossa y defendió con firmeza el rol de las universidades públicas en la Argentina. Sus declaraciones se dieron horas antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo en distintos puntos del país.

La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y distintos gremios docentes y no docentes en reclamo por la situación presupuestaria del sector. La protesta será la cuarta gran marcha universitaria desde la asunción de Javier Milei y reunirá a estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios.

"Hoy es un día muy importante porque hoy es la marcha, que ya la habíamos hecho, por las universidades públicas", expresó la conductora.

La actriz apuntó directamente contra los recortes en el área educativa y recordó el prestigio internacional de la formación académica argentina. "Si en algo nos hemos destacado en la vida es por la cantidad de genios que han estudiado en las universidades públicas. Todos nuestros premios Nobel han estudiado en la universidad pública. La gente del CONICET. ¿Por qué recortan ahí?", señaló Barbarossa.

Georgina Barbarossa en A la Barbarossa 2 La actriz defendió el prestigio de la universidad pública. Captura de pantalla Youtube Telefe.

"¿Saben la cantidad de gente de todo el país que no puede pagar la educación privada? Toda la vida nos hemos destacado en el mundo por la universidad y la educación", destacó la presentadora.

Sobre el final de su descargo, Georgina Barbarossa dejó en claro cómo vive el contexto actual. "Estoy enojada y me indigna", lanzó la conductora contundentemente.